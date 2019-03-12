JHBL／溪湖「猛虎」 隔20年再戰男甲就晉8強

2019-03-12 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／專題報導



溪湖國中籃球隊過去在JHBL乙級聯賽是傳統強隊，107學年選擇挑戰甲級，也不負眾望一舉挺進前八強，今年溪湖中鋒司雷諾在面對永吉「雙塔」高大對手壓力下打出好成績，讓人驚豔，隊上主力長人傅發翔帶傷上陣，也以20分、19籃板「準雙20」讓溪湖再戰甲級就殺晉八強，目前他傷勢復原，可望率溪湖再創新紀錄。

非都會學校 球隊靠家長會、地方仕紳支持

溪湖國中曾於84學年度拿下甲級第3名成績，校方評估今年球員實力堅強，在地方熱切期盼，加上現任彰化縣議長，也是中華籃協理事長謝典霖鼓勵下，時隔約20年挑戰甲級聯賽，但整體賽程拉長，比賽所需經費增加，加上每年訓練費約90多萬，資源有限下，除了學校自編預算與高苑工商建教合作，也有來自縣府、地方宮廟、農會以及家長會贊助。

家長會常提供球員加菜金，率團當學生加油團，以行動全力支持，校方評估轉戰甲級，球員對抗性與抗壓性須更強，家長會長陳衍昌將在八強賽中出動18輛遊覽車帶學生到球場上為球員助陣，溪湖國中除了訓練優秀運動員，也希望培養體育觀眾。

溪湖國中籃球隊教練尤世銘也是校友。記者林敬家／攝影 分享 facebook

教練尤世銘說，在地資源的支持才讓溪湖國中在基層籃球界闖出名堂，例如松富工業長期支援，去年還協助舉行第一屆松富盃，來自各地國高中隊伍聚集到溪湖國中，減少溪湖球員移動成本與住宿花費，還能「以賽養賽」增加他們在球場上經驗。

尤世銘說，國中生在例行訓練與管理下難免叛逆，但多年來他帶隊也帶心，他也是溪湖籃球隊球校友，回想早期念書時還沒體育館，國中離家住到學校附近「寄宿家庭」適應許久，現在選擇與球員同住學校宿舍，統一管理球員作息，對球隊的投入「小學弟」感受的到。

溪湖籃球隊主要在早上課堂前、放學後與假日練球外，幾乎不占用上課時間，校長鄭宇森說，與學生和教練都有共識，球員球要打、書要念、品格要好，縱使八強賽當前仍希望學生正常化學習，他強調，學校球隊的經營仍堅守教育價值，以團結、策略與正派爭取勝利，對的觀念能讓他們的運動生涯走得更遠。

主力傷勢復原 全力拚八強

溪湖國中籃球隊今年挑戰「JHBL甲級聯賽」進入八強。記者林敬家／攝影 分享 facebook

溪湖籃球隊在乙級聯賽戰力強，尤世銘領軍這十多年就拿下過JHBL乙級5座冠軍，今年主力傅發祥在整個資格賽到12強賽因兩腳踝扭傷帶傷上陣，球隊能使用的策略減少，但也激發其他球員挺身而出的精神助隊晉級。

傅發翔去年還是八年級上場不多，但面對九年級對手毫不遜色，他身高192公分，是多功能球員，可打中鋒或投中距離甚至三分線，依體型和球技都被外界認為今年有機會獲選U16亞青國手，目前傷勢復原到百分之百，可望在領球隊創佳績。

尤世銘指出，傅發祥雖受傷但在甲級聯賽中對球隊仍有貢獻，上場都有雙10幾分成績，考量未來他在高中甚至進到國家隊的發展，不希望他侷限在籃下，因此以全能栽培，增加實力。

溪湖國中籃球隊今年挑戰「JHBL甲級聯賽」進入八強。記者林敬家／攝影 分享 facebook

總決賽日子逼近，尤世銘拉高對球員訓練層級，尤其增加重訓、肌耐力，訓練球員的速度與彈性，也降低在球場上受傷風險，尤世銘說，希望不要終止在八強，力求更好成績，目前可以感覺到球隊壓力大難以釋放，雖還不沒達到他期望的步調，但會持續幫助球隊調整到最佳狀態，也會請輔導室協助讓球員心理層面更強壯。

尤世銘雖嚴格但鼓勵球員盡全力就好，不希望國中生打球還須承擔太多勝負壓力，他說，八強隊中有七隊原本就在甲級，相較之下溪湖僅短短幾個月籌備，球員經驗較不足，對手絕不是省油的燈，期許球隊「一步一步走，發揮猛虎精神。」

製表／記者林敬家 分享 facebook