JHBL／溪湖雙主力合作無間 教頭稱司雷諾是撿到寶

2019-03-12 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／專題報導



溪湖國中主力傅發翔（右）與司雷諾合作無間，2人帶領球隊打進8強。 分享 facebook

溪湖國中籃球隊今年從乙級轉戰甲級就搶進八強，主力傅發翔一路帶傷上陣，中鋒司雷諾與他合作無間，功不可沒，司雷諾希望接下來賽事，幫隊友製造多一點投球機會，在前進四強賽事中也能拿下籃板王。

布農族的司雷諾原本打算就讀埔里國中，卻錯過考試機會，在學校網羅下來到溪湖國中，初期在教練眼中他體型與球技並不突出，但他打球的拚勁讓人感動，今年1月司雷諾對上永吉「雙塔」一擋二，面對高大對手還是有雙十成績，堪稱光榮戰役。

教練尤世銘說，司雷諾加入溪湖隊是學校撿到寶，他身高雖不高、跑得不快，屬於「苦工型」助手，球場上192公分的傅發翔常有兩到三人緊盯，往往忽略司雷諾，但也因此為他創造機會，傅發祥在吸引對手防守時，將球傳給司雷諾更容易拿分，司雷諾在甲級戰場上一路打來雖辛苦，但他展現鬥志，創造自己在場上的價值。

溪湖國中籃球隊教練尤世銘重視團隊整合。記者林敬家／攝影 分享 facebook

司雷諾說，目前搶籃板還沒像12進8強時的手感，但還有一個月時間，希望調整到最好狀態。

傅發翔畢業於二林國小，他與許多球隊學長一樣被網羅進到溪湖國中繼續練球，傅發翔說，國中最後一年要拚一拚，目前球隊練球狀況不錯，有信心可以打到更好積分，進到前四強，但壓力當前覺得自己還要調整心態，多和隊員溝通。

一號控球游翔富因穩重成熟，被指定擔任球隊隊長，尤世銘認為，游翔富很有責任感，是球隊精神領袖，他主要控球，看教練指揮等於是場上的教練，在許多關卡上他都能穩定應戰，不受對手影響，游翔富希望面對強敵球隊仍打出水準。