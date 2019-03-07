JHBL／普門女籃個小志氣高 主控王筱慶要打出節奏

2019-03-07 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／專題報導



沈寂多時，普門國中女籃隊今年搶進JHBL前8強。圖／普門中學提供 分享 facebook

身高條件在JHBL甲級8強中居末的普門國中女籃，不畏劣勢，最近把握時間勤加練習體能及攻防技巧，準備決戰。擔任後衛控球的王筱慶希望自己能撐起整個球場的節奏，協助隊員進攻，打出漂亮的一仗，面對JHBL八強賽，她興奮地說「八強賽，我們來了」。

普門國中女籃隊最近密集進行賽前集訓，教練特別加強重訓項目，鍛練大家的體能。12名球員端起鐵餅、練習深蹲，每個步驟精確務實，絲毫不馬虎。教練戴琬蓉說，小朋友的身高沒那麼有優勢，因此需增加體能訓練，負擔防守上的體力耗費，並增加球場上的抗壓強度、快攻速度壓迫對方，取得進擊機會。

普門今年只有2名國三球員，其餘都是國一、國二生。這樣的成員結構，若選擇參加JHBL乙組賽，或許能搶進4強，但球員們個頭小、志氣高，一舉搶入甲組賽前8強。

為在JHBL八強賽拿到好成績，普門國中女籃積極加強重量訓練。記者王昭月／攝影 分享 facebook

面對即將到來的8強賽，球員們既緊張又期待，隊長黃詩恩希望能帶領學妹們打出好成績。她向隊員精神喊話，場上不管對手多強，都不要畏懼。負責控球的王筱慶則希望在八強賽協助隊員打出節奏，把先前賽事沒做好的都補回來，在球場上盡情發揮。

教練戴琬蓉說，已念國三的隊長黃詩恩與前鋒黃葶予是球隊主力球員，詩恩國小就接觸籃球，國一起就是教練極力培養的選手，她企圖心強，積極性夠，自我要求高，又以身作則，已能獨當一面。葶予身材沒詩恩好，但速度快，抄截防守也表現不惡，外線與切入的破壞力甚佳，常幫助球隊建功，是一個速度型選手。

普門國中女籃隊由教練戴琬蓉執掌兵符。記者王昭月／攝影 分享 facebook

後衛控球的王筱慶目前念國二，1年級曾經受傷，停訓約1年才重返球場，她有很好的傳球視野，能提升球隊的得分能力。身高170公分的中鋒陳婉妮，一場球賽的籃板數可以達13到15個，如果提升進攻力，得分的表現就不會壓在兩名國三球員身上。

普門國中女籃隊，今年在預賽以逆轉勝之姿搶進JHBL前8強。記者王昭月／攝影 分享 facebook

打後衛的國一新生陳妤瑩，去年是少年籃賽冠軍，身高雖僅150幾公分，但在場上很冷靜，進攻、防守、傳導都處理都很好，甚至3分線的命中率，每場球都可達到3到4顆，像這次關鍵賽役，她就跳出來連投5顆外線，是心臟蠻大的球員。念國一的張汶，是球隊前鋒，進攻防守能力都不錯，如果每場球都能平均得分15分，就能讓球隊更發揮戰力。

普門國中女籃隊沈寂一段時日，今年搶進JHBL前8強。圖／普門中學提供 分享 facebook