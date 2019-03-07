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JHBL／明仁男籃搶第4冠 「五個人都要跑起來」

2019-03-07 20:12聯合報 記者胡蓬生／專題報導

苗栗縣明仁國中男籃隊以預賽、複賽第一的佳績打進JHBL八強賽，全隊將力拚第四座冠...
苗栗縣明仁國中男籃隊以預賽、複賽第一的佳績打進JHBL八強賽，全隊將力拚第四座冠軍杯。記者胡蓬生／攝影
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「冠軍是一定要爭的！」苗栗縣明仁國中男籃隊備戰四月間的JHBL八強賽，球員都相當期待，雖然對手擁有身材、長人等優勢，但明仁球員意識到以攻防轉換速度、團隊戰術取勝的重要，個個充滿信心，發揮「五個人都要跑起來」的明仁球風。

明仁男籃隊五名先發陣容，沒有人身高超過一九○公分，與其他有奪冠實力的球隊比較，身材相對矮小，但陣中有四名先發球員去年、前年曾參加過八強賽，不缺實戰經驗。

先發球員中，宋昕澔是預賽、複賽的「得分王」，一場可拿二、三十分，控衛孫琦森雖然不到一七○公分，但他外線能力、傳球技巧、組織能力佳，速度也快，另外三名先發朱俊翰、杜帛鴻、張傑程也都有優勢。

將參賽的十一名球員包括朱俊翰、宋昕澔、杜帛鴻、孫琦森、張傑程、陳定雩、馮誠恩、黃浚倢、管浩宇、吳宇澤、劉律世，被問到可能遭遇的最大勁敵，有人認為是永吉，也有人認為是神岡國中，對手有身高優勢，打得也很聰明、外線準，大家都不敢輕敵。

明仁教練邱國達帶球隊積極努力，常充實戰術理論，赴國外看比賽，分析戰術給球員理解，明仁訓練出的球風偏向韓式，著重快速攻防轉換、傳球流暢，五個人都要跑起來，最好在對方防守球員站好位置前就完成進攻，把機會給最適合出手的球員。

每名球員平常訓練都要習慣不同攻防位置，包括前鋒、後衛、外線等，教練團隊不希望他們在國中階段角色就被「練死了」，到高中、大學轉型不易，為球員預留彈性的發展與轉換空間。

教練團隊認為參加八強的各支球隊，實力往往在伯仲之間，比賽期間誰的準備充足，將狀況調整到最佳，此外臨場戰術及發揮好，就有可能出線奪冠，明仁籃球隊將全力以赴爭取佳績。

JHBL
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