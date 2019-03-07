JHBL／以佛法禪修訓練 普門女籃重返8強

2019-03-07 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／專題報導



107學年度JHBL國中籃球女子甲級資格賽，戰績2勝2敗的高雄普門中學在對上實踐中學的戰役，上演罕見逆轉秀，總排名擠入A組第3，直接晉級8強。球員們可以拿到胸前寫有「普門中學」的JHBL甲級新球衣，喜出望外，這是普門睽違兩年後再進8強，意義格外不同。

普門中學女籃隊在民國93年由佛光山星雲大師指示創設，歷時15年嚴格訓練，高中女籃隊在HBL賽事已交出亮麗成績，占有一席之地，國中女籃隊在JBHL也奮力嶄露頭角。

今年搶進JHBL前8強的普門國中女籃隊，是支以禪修訓練凝聚力的隊伍。 圖／普門中學提供 分享 facebook

「普門今年能重返8強，我真的好開心」，執掌兵符第2年的教練戴琬蓉說，普門國中女籃過去在甲級賽，印象中成績最好的一次是第5名，幾名國三選手升上高中後，在HBL還打進前6強，但之後的學妹們成績沒那麼理想，因而沈寂一段時日。

這次報名參賽前，大家為了是否參加強度較高的甲級賽一度陷入掙扎，擔心萬一沒闖進資格賽，整個賽季等於提早結束，後來大家決定勇於迎戰，不想把晉級的機會讓給別人。

普門國中女籃前年在JHBL預賽連敗6場，去年更打不進預賽，但今年的球技轉為成熟，脫胎換骨。學校希望能延續這股氣勢，銜接到高中部，拿出更好的表現。

教練戴琬蓉說，與其他甲級球隊相較，普中女籃身材相對嬌小，4名主力球員身高都不到160公分，全隊最高的也只有172公分，在8強中體形屈於劣勢，與高頭大馬的球隊對戰備極辛苦，只能在防守及速度上強化優勢，並加強快攻及投籃命中率，才有機會得勝。

「所幸這些小孩子企圖心蠻夠的」戴琬蓉說，普門國中女籃初期打資資格賽時經驗略顯不足，到12搶8的循環複賽時，一直展現韌性，克服身高的缺陷拚戰到最後，沒有放棄任何一場球賽。

她也透露，促使普門女籃奮力求勝的另一個關鍵原因，即是搶進甲級賽12強後就能拿到人生中一件JHBL球衣，孩子們不在乎球衣背後有沒有自己的名字，而是在乎球衣前胸能夠有校名。球員黃葶予說，「 前面比後面更重要，因為前面寫的是普門中學」。

普門中學國中女籃隊，現由戴琬蓉教練（右)執掌兵符。圖／普門中學提供 分享 facebook

今年JHBL甲級12強預賽中，普門先是以3分之差險勝石牌國中，拿下第2勝，邁向8強之路，其中隊長黃詩恩打滿40分鐘，更獨得21分。但與員山對戰的戰役，在第一節最後54.6秒時傷到腳踝退場，以致落敗，不過黃詩恩漏夜就醫，隔天仍負傷上陣帶隊與實踐拚戰，結果全隊實力大爆發，演出精彩逆轉勝。

戴琬蓉說，與實踐對戰時，球員們剛開始可能過度緊張，上半場輸到20分。當時她告訴孩子們不能急，才剛打兩節，後面還有兩節，還有追分數的機會，還好大家有聽入耳，第3節起一路反追，分數甚至超前了15分！這個逆轉過程，幫大家上了很寶貴的一課，即是球場上沒聽到最後哨音響起，都不代表輸贏，過程中如果放棄了，那就只有眼睜睜看著別人晉級。

普門女籃隊所有球員都住校，朝夕相處，磨出好感情。平日下午3點半起就開始練球，7點過後屬於自主訓練時間，球員們可以自由選擇加強球技或做功課。與其他球隊不同的是，這支球隊在佛光山「三好體育協會」的協助下，會安排禪修等課程加強心理素質，堪稱是支以「佛法」訓練的球隊。

普門中學女籃隊由佛光山星雲大師指示創設，希望培養出具國際水準的職業女籃球手。圖／普門中學提供 分享 facebook

普門中學校長蔡國權說，女籃球員們會把「師公」星雲法師倡導的「三好、四給」等精神融入練習中，清楚在球場上拚戰的意義所在，才能在不被看好的情形下，打出好成績。戴琬蓉說，球員在心理上較忌諱害怕、缺乏自信與互信，經由睡前15分鐘的禪修或團體成長等課程，可以提升穩定性、專注力，凝聚向心力，找回對籃球的熱成與信心，其他球隊可能就沒有辦法支援這麼多的訓練內容。

現在普門進入JHBL前8強，決戰之前，戴琬蓉打算善用時間強化球隊的體能、防守與卡位籃板技巧，以利有更多的「球權」去做轉換攻擊，彌補先天體形上的不足。她告訴普門女將，做好自己，以平常心打好每一場球，別想太多，勇敢去做，她很有信心，大家能一起共創榮耀。

■聯合報系 資料來源／普門中學 ■製表／記者王昭月 分享 facebook