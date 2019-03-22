桃園通勤通學路段 優先設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ／桃園報導



桃園市桃園區復興路與中正路口為客運必經地點，去年實施斑馬線退縮後，行人過馬路安全更有保障。 記者林育瑩／攝影 分享 facebook

保障行人安全過馬路，桃園市政府去年五月起陸續完成十五處斑馬線退縮及五個庇護島設置，今年將加碼推動二十處路口，並優先以工業區、住宅等通勤、通學較多的路段著手，若成效良好將擴大辦理。

桃園市交通局已完成行人和事故較多的桃園區中正復興路口、蘆竹區南山路口、龜山區文化一路口等十五處斑馬線退縮工程，行政區則以蘆竹區最多，高達八處，原因除了人多，車流量也大。

交通局交通工程科長黃錦紅表示，今年會陸續改善二十個路口，多以工業區、住宅區路段或路型下坡且重車車流較高等路口優先辦理。

桃園市桃園區在人車擁擠的中正路試辦彩色斑馬線，提醒車輛務必禮讓行人。 記者林育瑩／攝影 分享 facebook

包括觀音工業區、楊梅工業區等處，因為大型車出入頻繁，希望透過斑馬線退縮，讓車輛轉彎時，駕駛能清楚看到是否有行人通過，避免事故發生；順便讓斑馬線與車輛停止線拉開距離，確保大車在紅燈減速時有更足夠距離緩衝，綠燈起步時也可清楚看到斑馬線上是否還有行人通過，達到雙效保障。

養工處主秘張育維指出，本於「人本示範道路」設計理念，會諮詢交通局的專業評估，讓斑馬線退縮與道路標線、號誌、電箱、電桿甚至人行道路口斜坡一併調整，讓行人能安全穿越到道路的另一端。張育維說，若路口寬敞但有分隔島，則切出空間作為行人庇護島，讓斑馬線不受分隔島外緣而彎曲。

由於斑馬線退縮並非每個路口都適用，車站、商圈、學校等人潮較多路口處，交通局輔以綠底行穿線、拉鍊式行穿線、彩色行穿線等強化車輛警惕，未來也將仿效台北市劃設「望左（Look Left）」、「望右（Look Right）」地面標字。