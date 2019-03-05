回響／改善斑馬線 4關鍵路段先試辦

2019-03-05 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



近日發生多起行人穿越斑馬線遭撞喪命事件，引起外界關注斑馬線設計不當。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

今年二月，國內接連發生行人在斑馬線上遭撞喪命事件，聯合報報導斑馬線三大「要命設計」造成行人風險，包含位置不當、缺乏防撞功能及照明不良。對此，交通部長林佳龍昨天指示相關單位改善，將鼓勵地方政府針對行人量大、高齡者多、學校周邊、事故率高的路段，擇十至廿處試辦。

上月十九日，文化大學女學生過馬路遭右轉公車輾過喪命，隨後發生多起行人在斑馬線遭撞事故。中原大學景觀系教授趙家麟提出台灣斑馬線三大設計不當，最關鍵的就是絕大多數斑馬線緊鄰直行車道，導致右轉車容易產生死角撞上。

林佳龍昨指示各單位「不要再等」。他指出，交通部要落實「人本交通」施政理念，這種救人命的計畫，「早一天啟動，就多救一個人」，能做的、適合做的，就盡快做。

但他也提醒，交通部運研所應同時在實施前、後，比較研究安全與效率，同步進行科學數據，如有顯著改善，將有利於進一步擴大推動。

交通部表示，將鼓勵地方政府盡快提出可調整之路口，包含行人穿越道線的退縮、設置庇護島等計畫，涉及號誌燈位置、無障礙坡道位置及自行車穿越道線的調整等。初步建議可優先於行人量大、高齡者多、學校周邊、或事故發生率較高的路段，擇十至廿處試辦。

交通部初步評估，由於這些經費不高，中央與地方應均可負擔。交通部路政司表示，將盡速邀集相關單位、學者專家及地方政府討論。

不過，交通部也分析，台灣路口幾何布置條件，退縮型斑馬線設計較適合大型路口，但也因台灣駕駛人較無路口停讓觀念，有可能發生右轉車輛在通過停止線後，因斑馬線退縮設計，反而加速前進，造成危險，例如過去在台中市崇德路、昌平路口，就曾發生畫設完成後，因民意反對又改回原設計。因此仍需因地制宜。

趙家麟建議，各地政府可挑出車輛與行人、自行車死傷事故最高的「血跡斑點圖」優先試辦，路口設計則可參考英國「Ｚ字形穿越道」設計，透過增設庇護島，藉由Ｚ字形動線，讓行人穿越道路時，可自然面對來車，減輕行人傷亡，落實以人為本交通政策。