陽光行動／虛擬貨幣成詐團新歡 設專法管理刻不容緩

虛擬貨幣是許多人投資的選擇，比特幣、泰達幣等虛擬貨幣逐漸替代白花花鈔票，也成為犯罪集團新歡，尤其投資詐騙、吸金案等，常查扣大量虛擬幣，但現有可監管處罰虛擬幣犯罪法令不多，設專法管理個人幣商已刻不容緩，法務部正針對洗錢防制法大幅翻修，修法幅度過半。

我國假投資詐騙去年創新高，刑事局統計，假投資逐年上升，為財損最高詐騙手法，去年發生一萬一四○五件、財損五十三點四億元，均創歷年之最。

三月一日針對防堵銀行人頭戶的洗錢防制法新規定上路，但對於如個人幣商若成為詐團人頭問題，仍是個難題。過去針對沒有報准核可執行虛擬幣交易業務業者，只行政裁罰了事，但檢警近來執法發現，詐騙集團常利用個人幣商收取贓款，一旦被查獲，教戰守則內早就指導稱自己是個人幣商、對相關交易不知情，因此常獲不起訴，與過去人頭戶情況相當類似。

虛擬幣洗錢 詐團、檢警鬥法 製表／司法社會中心

檢警發現，愈來愈多詐團會預先製作不實的加密貨幣交易紀錄單據，還提供萬一被抓如何面對應訊的「教戰守則」，甚至跟律師合作，指導共犯向檢警堅稱涉案金流皆為加密貨幣交易，自己只是個人幣商，仲介虛擬幣買賣，款項是交易所得，提示交易紀錄截圖，很容易成功脫罪。

台南檢警去年十一月偵辦以投資虛擬貨幣泰達幣為幌子的詐騙集團，對十一名幣商共犯聲押，一度獲台南地院無保釋放，外界譁然，檢方抗告成功，南院重裁後才全數收押，十一人涉詐欺、組織及洗錢等罪嫌已被起訴。

檢方指出，類似詐騙案件層出不窮，幣商獲不起訴不在少數，整體而言，檢警等單位查緝能量不足，不少幣商實為詐騙集團藏身其間，藉此洗錢，從事不法勾當；有受害者不堪虧損，血本無歸，險釀不幸事件。

檢警表示，虛擬貨幣流通簡易，近年雖破獲不少洗錢水房，但鮮少查扣大筆犯罪所得，主要就是現金早兌換成虛擬幣，查緝前就已被轉出。

官警建議，金管會、法務部應盡速研議立法，對虛擬幣交易採「許可制」，管理、限制、甚至禁止非交易所個人幣商；另詐團成員恐持有高額贓款的冷錢包入出境，成洗錢防制漏洞，關務署、法務部應研議如何落實檢查及申報。

法務部說，除督導高檢署邀集金管會研商查緝策略，另洗錢防制法擬修法對無照業者科以刑責，雖初訂法定刑度不高，但顯示政府對以虛擬幣犯罪行為的重視，修法草案已送行政院審議，三月要再開審查會。