陽光行動／查扣虛擬幣 警設多簽錢包防弊

八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌洗錢二一七億元，檢警查扣六四一萬多顆泰達幣，市價逾兩億元，如何處理一度成難題；台灣高檢署去年底在重要虛擬幣公鏈上設「熱錢包」，新北檢已將所有查扣虛擬幣入庫，未來虛擬幣犯罪查贓進入全新模式。台中市刑大科偵隊也開發「多簽錢包」，迄今扣市價一千多萬元虛擬貨幣，可避免「私鑰」、錢包位址掌握一人手中，防止弊端。

檢警調查扣虛擬貨幣，過去多轉入「冷錢包」收入贓物庫，但冷錢包動輒數千元，一案使用一次，價格高昂，且「冷錢包」類似一般硬碟，可能產生器材毀損，電磁資料無法讀取及失竊等問題；為便利查扣，高雄地檢署去年開發虛擬貨幣入庫管理系統，即時查扣，發揮一定效果。

高檢署則對虛擬幣對應公鏈設有「虛擬資產金管平台」，囊括比特幣鏈、以太坊鏈、幣安智能鏈、波場鏈、樂觀鏈等八大重要公鏈，涵蓋百分之九十已流通虛擬幣。依高檢署規畫，將幣值變現入庫前，須經檢察機關政風、會計、贓物庫、執行科「四把鑰匙」同意才能啟動，對防止舞弊有益。

台中市刑大、刑事局電偵大隊，去年底破獲總統選舉賭盤也使用虛擬幣，查獲總下注量達一百萬美元穩定幣（合台幣三千一百多萬元）。刑大科偵隊長施明志說，該案查扣穩定幣，台中率先設置的「多簽錢包」正好派上用場。

他指出，過去遇到需查扣虛擬貨幣時，由專責一人持有「冷錢包（無聯網功能儲存設備）」，搭配該錢包位置私鑰作為保管方式，易生弊端與遺失風險。開發多簽錢包，可把「冷錢包」僅單一持有缺點，改為「分層、分持」授權。

以流程為例，基層若搜扣虛擬貨幣，第一層有科偵隊、司法組、督察組三關人員持有錢包權限，第二層再經過副大隊長授權，才能將錢包內虛擬貨幣轉出，降低虛擬貨幣盜失風險。

他說，多簽錢包另一個好處，是歹徒常利用手機等通訊設備持有虛擬幣，辦案人員只要掃描系統QRCODE（二維條碼），即可把歹徒虛擬貨幣查扣入警方設置的虛擬錢包金庫，效率且安全；目前台中警方設置的多簽錢包已應用在總統選舉賭盤、詐欺、賭博等六起案件，查扣泰達幣、乙太幣、比特幣達市價一千多萬元。