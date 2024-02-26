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陽光行動／假鈔騙購 千萬泰達幣沒了 只抓到車手

聯合報／ 記者張議晨林保光邵心杰／連線報導
高雄發生泰達幣商交易假鈔詐騙案，千萬元貨款中只有2萬元是真鈔。圖／聯合報系資料照片
高雄發生泰達幣商交易假鈔詐騙案，千萬元貨款中只有2萬元是真鈔。圖／聯合報系資料照片

虛擬貨幣因去中心化概念，若無實名制，轉出、轉入難追查。

高雄有人出售泰達幣，價值一千萬新台幣，結果被買方以假鈔詐騙，只收到二萬元真鈔；警方追到一名車手，但泰達幣經層層轉出，早被「洗」到不知去向，凸顯虛擬貨幣查緝困難的現實問題。

虛擬貨幣沒有實體物，存儲仰賴「冷錢包」與雲端交易所，以泰達幣來說，因幣值與美元連動，一枚泰達幣等值一美元，不會暴漲暴跌，成新興洗錢工具，也是犯罪團夥用來替代現金的交易品。

竹聯幫忠堂吳姓高雄分會長，以投資為餌詐騙被害人，贓款經多層人頭戶轉出、轉入，再以公司帳戶向虛擬貨幣幣商購買泰達幣；這批貨幣轉入指定錢包，「洗乾淨」後再回流至吳男錢包。

辦案人員指出，虛擬貨幣交易需有錢包地址，大型交易所採實名制，金流進出好追查，但有許多小型交易所不需實名認證，追查到流向也只是一串代碼，找不出錢包地址所有人，增添查緝難度。

李姓男子去年十月與人約定以一千萬元交易泰達幣，對方提一袋紙鈔到場，李沒清點就將卅萬枚泰達幣轉至對方虛擬錢包，回家清點才知僅二萬元是真鈔，其他都是假鈔。

警方事後查獲收款鄭姓男子，扣到虛擬貨幣帳戶，但泰達幣經多次轉出，剖匯後找到地址也無法辨明錢包所有人身分。

檢警認為，虛擬貨幣流通簡易，許多犯罪不法所得都透過虛擬幣在查緝前就被轉出，為犯罪集團洗錢增加助力。

除科技偵查，高檢署幣流分析軟體協助外，目前也應有專業背景的檢察事務官專責協助，以遏阻網路詐欺犯罪。

泰達幣 虛擬貨幣 詐騙

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