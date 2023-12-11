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審核未落實…詐騙廣告 平台事後下架就沒事

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
詐騙節節攀升，今年假投資創新高，躍升件數最多的詐騙手法。圖／聯合報系資料照片
詐騙節節攀升，今年假投資創新高，躍升件數最多的詐騙手法。圖／聯合報系資料照片

政府宣示加強打詐，但詐騙節節攀升，今年假投資創新高，躍升件數最多的詐騙手法。官警批評，金管會、數位部不管理源頭，假投資廣告充斥，網路平台未落實審核上架，配合警方下架便無法可罰，「怎麼打詐都打不完」。

刑事局分析，假投資被害人平均一個半月至兩個月報案，今年七月起清查警示帳戶，從匯款資料挖掘未報案的潛在被害人，交地方警察局查訪，下半年不少案件浮出。據統計，查訪被害人僅四成報案，四成不報案，其中半數不相信被騙，另二成查訪未遇，雖財損略降，但件數居高不下。

政府修正證券投資信託及顧問法，非屬證券投資信託及顧問事業，刊登投資廣告有所限制，若網路平台未於警方通知後移除、限制瀏覽、停止播送，由警方處十二萬至六十萬元罰鍰，今年六月廿八日施行。

刑事局接獲投資廣告涉詐，以電子表單通知臉書及Google公司下架，後續函文限期廿四小時內，今年七月至本月初下架四萬四千多則廣告，通常臉書在兩小時內、Google於一天內下架，沒有裁罰案件。

官警說，網路平台事後下架廣告就不會受罰，未落實事前審核，詐騙廣告持續上架，金管會、數位部打詐消極，應要求平台落實審核刊播者、出資者，如是否為合法投顧公司、名人廣告有無經本人授權，過濾詐騙廣告。

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