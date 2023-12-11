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人頭戶暴增突破11萬戶 銀行怨上游沒守好

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
為改善人頭戶約定轉帳浮濫的現況，財金公司擬定「灰名單平台」機制，明年1月上路。 圖/ 聯合報系資料照片
為改善人頭戶約定轉帳浮濫的現況，財金公司擬定「灰名單平台」機制，明年1月上路。 圖/ 聯合報系資料照片

投資詐騙廣告今年短短八個月內已蒐報一點五五萬件，但這只是冰山一角，人頭戶問題也不斷惡化。今年六月底警示帳戶破十萬大關、來到十萬四一九一戶，金管會銀行局統計，第三季又增加逾六千戶，截至九月底已來到十一萬零七六六戶。

為了解決人頭戶問題，銀行業者大吐苦水，抱怨政府「上游沒守好」，銀行就算再怎麼防堵最末端的金流，無法斷絕新的人頭戶出現。

銀行局指出，會從強化網路銀行約定轉帳風險控管、強化久未往來帳戶管控、強化防範持卡人遭詐騙衍生盜刷相關措施著手阻詐。

儘管阻詐數據看似有成效，但銀行的抱怨之聲不絕於耳，罵最凶的就是政府的整體阻詐成效很差，尤其在國內的十四家金控，至少有超過三分之一的金控發生過旗下銀行、證券、投信顧等子公司的董事長遭到冒名，但這些社群平台下架偽冒廣告的速度普遍很慢；更讓銀行業者不滿之處在於詐騙簡訊滿天飛，且不斷推陳出新，「但數位部、ＮＣＣ在做什麼？為何不在最上游攔阻這些詐騙簡訊。」

銀行業者指出，為了防杜人頭戶的問題，其中和異常約定轉帳相關的「灰名單平台」，金管會先前已和業者討論多時，即將在明年一月上路；此外，現在連告誡人頭戶將被凍結五年自動化交易的制度也要上路。

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