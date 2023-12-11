觀察站／打詐國家隊無力 須面對三大問題

台灣詐騙氾濫，還被形容為「詐騙之島」，民眾深受詐騙肆虐之苦，民怨不斷飆升，儘管政府成立跨部會的打詐國家隊，行政院還特別成立打詐辦公室負責整合調度，但無論從統計數字或民眾的感受，政府打詐毫無成績可言，否則不會連執政黨立委都揮刀砍數位部出國預算。至於為何國家隊比不上詐團，政府得先面對三大問題。

首先，如同銀行業與許多民眾抱怨，總有接不完的詐騙簡訊，該負責的是數位部、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ），但顯然這兩個部會交出了不及格的成績，該管的沒管好，把責任兩手一攤推到金融業，不斷對外強調金流是最重要的一道防線，但試問如果沒有上游源源不斷的詐騙簡訊、釣魚簡訊，那銀行又何需疲於奔命的補破網？

其次，政府碰到外國機構就手軟。包括谷歌和臉書都是跨國平台，平台詐騙廣告下架牛步化的老問題，卻不見政府採取開罰等更有力的措施，詐騙廣告下架速度緩慢，間接導致更多民眾受害。

第三個問題，也是最根本、被外界詬病的問題，國內的司法體系對詐騙罪的判決、量刑結果，使詐騙罪在台灣形同輕罪。不具名的金融圈人士指出，相較於政府對於商業機構經常看到的內線交易罪、背信罪等祭出重罰，在台灣舉凡車禍、凶殺案等涉及人身傷害或詐騙案，相關判刑的刑度遠比其他國家輕很多。

近一年來，不論是國內或跨國詐騙，這些嫌犯輕易交保，或判刑後卻很快假釋的消息時有所聞，這也使詐團更加有恃無恐，即使被關，沒多久就被放出來。因此，不論是金管會移送也好、檢察官起訴也好，最後司法判決出來的結果，就是「高高舉起、輕輕放下」，最後台灣在國際間留下「詐騙之島」的惡名，造成更多無辜民眾受害。

在這三大問題交互影響之下，尤其刑責有限完全不具嚇阻力，使詐團組織規模愈養愈大、資源愈來愈多，道高一尺，魔高一丈，詐團能有效因應政府及金融業的集體打詐行動，不斷推陳出新用新手法破解，如果官員不深入檢討改善這些問題，政府宣稱的打詐成效只會不斷被數字打臉。