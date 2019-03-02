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連假北返車潮下午湧現 9路段必塞

2019-03-02 00:44聯合報 記者葉冠妤洪安怡／台北報導

高公局研判二二八連假北返車潮今天下午將湧現，建議民眾上午就出發。 聯合報系資料照
高公局研判二二八連假北返車潮今天下午將湧現，建議民眾上午就出發。 聯合報系資料照
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二二八連假第三天，高公局研判今天下午將湧現北返車潮，車流量預估是平日一點四倍，有九大壅塞路段，包括國一西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—竹北；國三關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰；國五頭城—坪林及國六西向舊正—霧峰系統。

高公局預估，九大壅塞路段行車時間為平時三到七倍，國五頭城—坪林更塞到七倍之久，建議民眾儘量上午就出發。

至於天氣，今天將是連假四天中最好的一天，北部高溫回升到廿六度，中南部一樣高溫保持廿九到卅一度，民眾可把握機會出遊。到了周日，鋒面又會出現，全台都有降雨機率，溫度又逐漸下降。

高公局交管組副組長張崇智表示，昨天國道仍以南下車流為主，早上九點逐漸湧現南下車潮，國五等部分路段仍壅塞，但下午就緩解許多。

228連假第二天，許多家長帶著小孩到兒童新樂園遊玩。 記者林伯東／攝影
228連假第二天，許多家長帶著小孩到兒童新樂園遊玩。 記者林伯東／攝影
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好天氣加持，風景區昨也是滿滿人潮與車潮，包括台十四甲線清境農場路段、台二乙線淡水路段、台七線大溪及復興路段、台七甲線武陵農場、台十七線大鵬灣台灣燈會路段等都擠爆，公路總局預計今持續，同時陸續有人北返，預估台九線蘇花公路北返車潮最明顯，台六十一線西濱快速公路從南部北返，遇彰化大城路段也會壅塞，可提前從麥寮或橋頭交流道改行台十七線。

國道部分，高公局則預估今有九大壅塞路段，且發生時間都在下午，呼籲民眾若今天北返，早上趕緊出發，或等到明天凌晨零時到早上十點的免收費時段出發，省錢又可避車潮。

因應塞車，今天疏運措施包括下午兩點到晚上九點國五蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國一虎尾、埔鹽系統及國三竹南北上入口匝道、單一費率、國三「新竹系統至燕巢系統」採通行費率八折收費、開放路肩。

車潮新竹國道
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