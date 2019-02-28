二二八連假出遊 醫授5妙招防流感上身

2019-02-28 13:07 中央社 台北28日電



流感疫情未歇，二二八連假想出遊又怕流感上身，醫師傳授5大妙招，像是接觸公共設施後消毒雙手、與他人交談距離1到2公尺、保持室內空氣流通等，遠離流感病毒。

立達診所副院長、家醫科醫師陳俊光指出，流感病毒體型相當微小，直徑不到1微米，在一般光學顯微鏡下也看不到，可以透過接觸、飛沫等途徑傳播，主要侵犯人體的呼吸道黏膜，每年10月到隔年2、3月是流感病毒傳播高峰期。

陳俊光說，流感引發的重症可能導致肺炎、腦膜炎、心肌炎等併發症，嚴重甚至可能死亡，有心肺疾病、糖尿病、腎臟病、免疫力差的病患，以及抵抗力弱的老人、幼兒都是流感重症高危險族群；孕婦在懷孕期間對流感病毒的抵抗力也可能變弱。

適逢二二八假期，陳俊光傳授5大妙招避免流感上身，他表示，流感病毒可殘留在環境中長達數小時，因此民眾務必勤洗手、戴口罩，尤其接觸門把、電梯按鈕、水龍頭、大眾運輸工具把手或拉環等公共設施後，應以乾洗手液或酒精消毒雙手。

其次，流感主要透過感染者咳嗽或打噴嚏所產生的飛沫將病毒傳染給他人，建議和他人交談時距離1到2公尺，有呼吸道症狀者與他人交談時，咳嗽、打噴嚏時要遮住口鼻並戴口罩，以免傳染給他人。

接種流感疫苗是預防流感最好的方法，陳俊光指出，打完疫苗到產生足夠的保護力大約得花上10天到2週的時間，建議常出差或旅遊民眾應提前2週接種疫苗。

除此之外，在密閉空間裡、空氣不流通，容易造成病毒傳播，因此最好打開窗戶，讓室內空氣多流通，更能降低病毒傳播機會。

最後，陳俊光強調，充足的睡眠、平衡的飲食與適當的運動，是維護身體健康的重要基礎，提升免疫力才能提高對流感病毒的防禦力。