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影／民間能源會議 馬批蔡政府踐踏民意 蠻橫傲慢

2019-03-10 13:39聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

前總統馬英九、行政院前院長江宜樺與新北市前市長朱立倫今天出席「2019民間能源會議」，馬英九致詞時以4000字長文批評蔡政府，指逾半數民眾支持核電，公投也過了，政府卻對人民作主的結果毫不理會。江宜樺批評蔡政府知法玩法，恣意認定公投只有兩年賞味期，是刻意曲解法令。

馬英九表示，民調顯示有54.8%民眾同意重啟核四廠，距離核四廠最近的台北市與新北市，分別有60.3%與58%民眾支持核電。他說，民間舉辦能源會議，是要匯聚更多的民意，讓掌權者聽到。

馬英九指出，民進黨長期要求修正「鳥籠公投法」，降低公投門檻；為了核四公投，民進黨前主席林義雄千里苦行三次，要求人民作主，如今公投門檻降低了，鳥籠打開了，人民作主了，但去年以核養綠公投通過了，蔡政府卻對人民作主的結果毫不理會，踐踏民意的蠻橫傲慢態度，國人應嚴厲譴責。

江宜樺：蔡政府刻意曲解法令

江宜樺說，雖然蔡政府宣布廢除電業法第95條之1，但政府卻說2025廢核的目標不變，意思說把條文廢除就是回應公投。更過分的是，反空汙公投通過每年火力發電廠要減1%，結果政府又說只有明後兩年可減，接下來電不夠不能減。

江宜樺指出，公投第30條「政府機關有義務在兩年內不得變更創制複決的內容」，蔡政府擴大解釋「兩年後這個拘束力就不存在，該公投自動失效」，這是對法律條文的曲解。

朱立倫：師法芬蘭、瑞典處理核廢

朱立倫表示，核廢不是無解，台灣要積極去做，一個是核廢料再利用，另一個是找尋最終處置。他相信在科技的進步下，世界一定會合作，芬蘭、瑞典等國作法都是我們可以去學習的。

郭位：政府不能對能源議題打高空

香港城市大學校長郭位上午出席論壇發表演說時，播放「台北的天空」諷刺蔡政府，他表示能源是生活必需品，每個國家與社會的條件不一樣，不能因德國廢核，台灣也要廢核，像是挪威90%供電靠水力，台灣想學挪威也做不到，政府不能對能源議題打高空。

前總統馬英九上午出席馬英九文教基金會與長風文教基金會主辦的「2019民間能源會議...
前總統馬英九上午出席馬英九文教基金會與長風文教基金會主辦的「2019民間能源會議」時致詞。 記者黃義書／攝影
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