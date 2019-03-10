沒有非核期限 綠營：更堅定黨的反核之路

2019-03-10 13:39 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ／台北報導



「以核養綠」逼蔡政府拿掉2025非核家園的期限，民進黨看似在能源議題上受挫，但綠營黨政人士認為，達標期限雖遭拔掉，可黨的反核理念不變，少了期限束縛，加上核電廠延役難度高，只會讓黨更堅定往反核的方向走。行政院發言人Kolas Yotaka則說，核能建設其實像地雷一樣，沒踩到之前都彷彿沒事，政府不得不謹慎。

民進黨黨綱明定「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」，2000年民進黨第一次在中央執政時就曾宣布停建核四，但大法官釋憲要求補正程序，最後經院際協商，核四復工。

蔡英文政府上任後，透過立委多數優勢，力推修正電業法，原先要讓核能發電設備應於2025以前全部停止運轉，沒想到2017年1月才立法，因為「以核養綠」公投案過關，去年底就遭廢止。

黨政人士指出，非核家園達標期限雖遭拔掉，但黨的反核理念不變，少了期限束縛後，加上核電廠延役難度高，只會讓黨更堅定往反核的方向走，現在擁核派氣勢高漲，可核電廠延役，就連國民黨執政縣市也無法接受，因為沒有人願意核廢料在我家，「不講路線問題，核電廠延役、核廢料回運，你問地方政府同不同意？」

對於核能，反核派論述最多的就是先天不良，包括人口密度、天然環境限制、天然災害發生頻率，Kolas表示，核能建設其實像地雷一樣，沒踩到之前都彷彿沒事，萬一有任何天災，風險跟學者、專家看到的不同，不得不謹慎，政府其實非一味反核，重點是在安全的狀態下，持續努力穩定供電與減少空汙。