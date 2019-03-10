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綠委：重啟核四，對國民黨未必是利多

2019-03-10 13:38聯合晚報 記者林麗玉╱台北報導

能源議題是2020選戰攻防焦點，民進黨立委憂心，能源、空汙、漲電價等議題是民進黨...
能源議題是2020選戰攻防焦點，民進黨立委憂心，能源、空汙、漲電價等議題是民進黨包袱。圖為核四。 圖／聯合報系資料照
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能源議題是2020選戰攻防焦點，民進黨面對去年底九合一慘敗、以核養綠等公投通過，2020勢必再度面臨電價漲、空汙、能源政策等質疑，民進黨立委憂心，能源、空汙、漲電價等議題是民進黨2020的選戰包袱。

民進黨立委賴瑞隆指出，選舉到了，能源政策勢必會被炒作；民進黨的能源政策很清楚，就是「非核家園、推動綠能、減少燃煤發電量」，對於社會不同意見，他都充分尊重，但各種能源政策的提出，還是要根據科學數據及現實狀況，他也再舉核廢料去處為例，目前全台沒有一個縣市願意核廢存放，技術也還沒辦法處理，這些都是大家要去理性面對的問題。

民進黨立委許智傑則是主張「2035非核家園」，許表示，之所以提出2035非核家園，是希望等再生能源、綠能較成熟後，再來推動「非核家園」，民眾也比較不會擔心有缺電問題。

對於新北市前市長朱立倫提出，若當總統將不排除重啟核四，許智傑表示，朱應先跟侯友宜講好，位於新北的核電廠乾貯設施要不要發使用執照，核廢料要放哪裡？解答應該是在新北市，朱應該公開向社會表態，而不是當上總統之後才要表態。

至於重啟核四議題，對國民黨2020選戰是利多？或是利空？許認為，台灣地處地震帶，民進黨對於核能安全的立場，較為保守，國民黨堅持「重啟核四」立場，相信也會有兩端聲音，未必是利多。

另外電價漲不漲，也是明年左右選舉的一大關鍵，儘管經濟部算出電價漲幅，不過政務委員龔明鑫接受專訪卻保證今年電價不會漲，也有不具名立委擔憂，電價漲絕對影響選情；電價今年不漲，也可能會讓民眾覺得是政策買票，甚至今年不漲，是不是明年選完就漲？這都是民進黨的執政包袱。

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