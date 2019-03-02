反核 朱立倫：民進黨最妙最騙的事

新北市前市長朱立倫昨天表示，民進黨最大的神主牌就是「反核、台獨」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市前市長朱立倫日前接受《聯合報》專訪提到重啟核四，卻遭民進黨批評轉彎，朱立倫昨表示，核能要用理性的態度，而不是用意識型態，更不要變成神主牌，民進黨最大的神主牌就是「反核、台獨」，民進黨最妙、最騙的一件事情也是反核。

朱立倫指出，民進黨上台之後每天都說不缺電，卻每天用核電，去年還重啟核二，大家都記憶猶新。民進黨每天喊台獨，結果上台之後也不敢宣布，就是要騙人民的選票。

朱立倫呼籲全民用理性的態度面對能源的問題，核能最重要的是安全，國家安全、人民健康安全一定要兼顧。民眾很清楚不能缺電，也不能以肺發電，他擔任總統當然會保障人民的安全。

至於使用核能，朱立倫表示，過去到現在堅持的理由都是核能一定要安全，「處理核廢料是中央的責任，怎麼會是要推給地方看新北、屏東或哪裡要不要？」應是用科學、專業、理性、認真的態度來處理。

媒體問朱立倫是否跟前總統馬英九聊過以核養綠？朱立倫說，他們共同看法就是理性面對核能，核能一定要安全，核廢一定要積極處理。

對民進黨前黨主席林義雄批他不愛台灣，朱說，民進黨每天喊非核家園，結果還重啟核二，也沒看到林主席有什麼樣反應，更何況難道「去年所有公投的結果是大家都不愛台灣？」他強調，不要用意識形態、不要有政黨之別，大家理性面對能源問題。

國民黨台北市議員羅智強昨在臉書聲援朱立倫，認為重啟核四絕不是一件簡單的事，卻是台灣必走的路，需要承擔的勇氣。

羅表示，蔡英文是鐵了心不重啟核四，要用人民的命和肺換電；台北市長柯文哲態度曖昧模糊，顯然打算以一貫的閃躲矇混此題。