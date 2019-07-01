川式即興劇一天搞定 成功吸睛全球

2019-07-01 16:41 世界日報 編譯中心╱綜合30日電



川普總統6月29日以推特發文隔空邀約北韓領導人金正恩，隔天30日兩人真的在重兵把守的兩韓邊界非軍事區見面。這場突如其來的峰會戲劇效果十足，全球媒體都以頭條報導，儘管有外交專家質疑這樣匆促上陣的峰會是否會有實質成果，但沒人能否認川普再度成功操作，吸引了全球目光。

這次峰會登場過程堪稱打破歷來外交慣例。兩國沒有先談妥議程、地點、時間、維安和共同聲明，領導人就直接見面，而且見面場合還是號稱最後的冷戰前線兩韓邊界非軍事區。

韓聯社說，儘管名為「非軍事區」，其實兩韓都部署數以萬計重兵把守這道長250公里的前線，防止對方入侵。南韓方沿線設立了60個崗哨，北韓方有160個。在川金會面的板門店共同警備區，歷年來多次因投誠等事件傳出槍響，最近一次是在2017年底，一名北韓士兵從此處投奔南韓遭北韓守軍開槍制止，結果此人身中七槍，雖然逃抵南韓但差點沒命。

川普顯然是刻意選在非軍事區和金正恩會面。他抵達當地等待金正恩赴會時表示，這裡以前是非常危險的地方，在他與金正恩舉行高峰會談後，已完全改觀。川普說：「在第一次新加坡峰會後，所有危險都不存在了。這裡曾有很大的衝突，到處都是死亡，現在這裡非常和平，是完全不同的世界，有人說我們一無所成，我們成就了很多。」

英國廣播公司(BBC)指出，這次峰會是典型的川普式場景安排，一場原本需要幾個月籌畫的峰會，靠川普的即興推特一天搞定，場景非軍事區充滿對峙象徵，川普越界踏入敵境勢必成為電視一播再播的經典畫面。

川普非典型外交手法的確讓朝鮮半島情勢降溫，不過難以阻止北韓擴張核武。批評者也會說，他這次和金正恩微笑握手，只是拉抬這個獨裁者的聲勢地位，對朝鮮半島非核化並無幫助。