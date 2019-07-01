傳統外交不會贏… 龐培歐：川普願賭 和獨裁者談判

2019-07-01 16:48 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



國務卿龐培歐30日說，川普總統的非傳統外交，為美國敞開門，因為川普認為如果老是用過去一直使用的方法面對問題，「成功的機會幾乎等於零。」

「突然」到板門店會見北韓頭目金正恩的「原創」外交，龐培歐笑說，你得承認是非傳統的手段吧。「他斷定，最佳溝通方式就是直接向全世界溝通」，也就是在自己推特網頁裡向6100萬追蹤者發訊息。

北韓官員回應川普有意會見金正恩的推文，離真正會面時間只20頂多30小時，龐培歐說。

剛剛完成中東印度八天穿梭外交的龐培歐，在返途專機辦公室接受華盛頓時報記者專訪時，針對北韓問題指出，這幾十年來一直搞不定的問題，「過去12年，突然變成「他們有了有作用的的核武能力」的嚴重問題，川普從2017年復活節開始，就叫還在中情局的龐培歐研究「金主席是否可能」和川普開高峰會。

儘管眾多專家與官員都提醒川普和獨裁者談判，充滿風險與陷阱，川普自己也認為「可能行不通」，卻願意一賭。

龐培歐說，川普直到30日早上在首爾，都沒信心金正恩會出現在板門店，他和企業領袖開會時，還開玩笑說，這麼公然邀請金正恩，這位北韓獨裁者大可不理，來羞辱他。

到了下午2時，川普、龐培歐和一小批美國官員搭直升機前往板門店，川普直接走到韓美士兵監視北韓的38度線邊境，和兩國官兵聊天。「接著，我們獲悉金主席到了。」

龐培歐和他的老闆刻意用「金主席」抬頭稱呼這個共產獨裁者，有其深意在焉。「有些國家的領導人，就有資格代表國家執行主權，他（川普）尊重這點，和其他總統不同，這些領導人也願意和這樣的總統交往。」

龐培歐說：「我看著 他和金相處的樣子，談論嚴肅的話題，彼此互相尊重。」