川普踏足北韓 民主黨批像「娛樂」 只有他讚美

2019-07-01 16:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合30日電



川普(中)和金正恩(左)結束在板門店非軍事區談話後，離開自由之屋，南韓總統文在寅在外迎接。這是首次南北韓領導人與美國總統合影。 路透社 分享 facebook

民主黨總統參選人批評川普總統貿然踏上北韓土地，使美國喪失籌碼；民調領先的前副總統白登譴責川普犧牲美國國安利益迎合獨裁者，聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)甚至將川金會比作英國前首相與納粹德國領袖的歷史會晤；華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)盛讚川普，稱改善朝鮮半島政治情勢為好事。

川普30日成為美國與北韓1953年簽署停戰協議後、暌違66年首度踏上北韓領土的現任美國總統，兩人隨後舉行50分鐘峰會；川普盛讚這場峰會象徵美朝未來溝通的重要突破。

民主黨總統參選人紛紛譴責這項「娛樂舉動」不會造就任何有意義的北韓核武協議或彈道飛彈測試計畫。

白登發言人貝茲(Andrew Bates)譴責川普迎合獨裁者，指川普與金正恩和俄羅斯總統普亭的熱絡互動。

「川普總統以糟蹋美國國安與利益的最危險方式之一，迎合獨裁者；他削弱了美國在世界舞台的影響力，且推翻我們身為國家的價值」；貝茲說，川普的「行徑顯示美國迫切需要一位可以重新恢復美國在世上立場的總統，修復川普疏離的關鍵同盟關係，為美國人帶來真正的改變。」

代表俄亥俄州的萊恩以歷史為借鏡，指川普見金正恩宛如英國前首相張伯倫見納粹德國領袖西特勒，「他們說這是歷史時刻，這的確是歷史，川普去北韓就像張伯倫去見希特勒。」

萊恩說：「我的意思是，這個男人幾周前才發射飛彈落入日本海，總統就去和他談？開什麼玩笑？」

民主黨總統參選人中，僅華裔企業家楊安澤讚賞「川金三會」，稱「任何能改善朝鮮半島政治情勢並介入北韓核子磋商的都是好事。」