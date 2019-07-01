親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金三會板門店
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

港立法會玻璃門被示威者撞破大洞 警再噴胡椒噴霧

嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

川普踏足北韓 民主黨批像「娛樂」 只有他讚美

2019-07-01 16:45世界日報 編譯陳韻涵╱綜合30日電

川普(中)和金正恩(左)結束在板門店非軍事區談話後，離開自由之屋，南韓總統文在寅...
川普(中)和金正恩(左)結束在板門店非軍事區談話後，離開自由之屋，南韓總統文在寅在外迎接。這是首次南北韓領導人與美國總統合影。 路透社
分享

民主黨總統參選人批評川普總統貿然踏上北韓土地，使美國喪失籌碼；民調領先的前副總統白登譴責川普犧牲美國國安利益迎合獨裁者，聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)甚至將川金會比作英國前首相與納粹德國領袖的歷史會晤；華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)盛讚川普，稱改善朝鮮半島政治情勢為好事。

川普30日成為美國與北韓1953年簽署停戰協議後、暌違66年首度踏上北韓領土的現任美國總統，兩人隨後舉行50分鐘峰會；川普盛讚這場峰會象徵美朝未來溝通的重要突破。

民主黨總統參選人紛紛譴責這項「娛樂舉動」不會造就任何有意義的北韓核武協議或彈道飛彈測試計畫。

白登發言人貝茲(Andrew Bates)譴責川普迎合獨裁者，指川普與金正恩和俄羅斯總統普亭的熱絡互動。

「川普總統以糟蹋美國國安與利益的最危險方式之一，迎合獨裁者；他削弱了美國在世界舞台的影響力，且推翻我們身為國家的價值」；貝茲說，川普的「行徑顯示美國迫切需要一位可以重新恢復美國在世上立場的總統，修復川普疏離的關鍵同盟關係，為美國人帶來真正的改變。」

代表俄亥俄州的萊恩以歷史為借鏡，指川普見金正恩宛如英國前首相張伯倫見納粹德國領袖西特勒，「他們說這是歷史時刻，這的確是歷史，川普去北韓就像張伯倫去見希特勒。」

萊恩說：「我的意思是，這個男人幾周前才發射飛彈落入日本海，總統就去和他談？開什麼玩笑？」

民主黨總統參選人中，僅華裔企業家楊安澤讚賞「川金三會」，稱「任何能改善朝鮮半島政治情勢並介入北韓核子磋商的都是好事。」

川普北韓民主黨

相關新聞

青瓦台：美國向南韓通報川金三會內容

2019-07-01 15:53

傳統外交不會贏… 龐培歐：川普願賭 和獨裁者談判

2019-07-01 16:48

川式即興劇一天搞定 成功吸睛全球

2019-07-01 16:41

民主黨批川普：迎合獨裁者

2019-07-01 14:23

金正恩：與川普擁克服困難神秘力量

2019-07-01 14:22

川金三會 英媒：難看的電影續集…

2019-07-01 14:15

川金三會是作秀？ 各界褒貶不一

2019-07-01 14:06

金正恩：我與川普有克服重重困難的神秘力量

2019-07-01 13:11

衛報：川金會像一場難看的電影續集但觀眾不能一走了事

2019-07-01 11:37

川金板門店會面 北韓官媒：開啟和解新歷史

2019-07-01 11:24

川普三會金正恩 北韓官媒：令人驚喜

2019-07-01 10:16

板門店「川金會」 陸學者：兩人背後各有考量

2019-07-01 09:51

影／新白宮女發言人作風慓悍 和北韓安全人員肢體衝突

2019-07-01 07:58

川金三會：作秀或和平重要一步 各方看法不一

2019-07-01 01:37

中美朝角力／習搶扮中間人 文在寅邊緣化？

2019-07-01 00:31

全球矚目…即興式大戲 川普1天搞定

2019-07-01 00:24

川金三會 同意恢復核子談判 美總統首度踏上北韓

2019-07-01 00:22

平壤不甩減核…川金三會 只是一場秀？

2019-07-01 00:17

川習會後川金會…關鍵48小時 全球鬆口氣

2019-07-01 00:10

川普突發奇想川金三會 幕僚深夜開會使命必達

2019-06-30 23:31

關鍵48小時 全球緊張緩解

2019-06-30 23:20

川金三會只是場秀？北韓核武飛彈不減反增

2019-06-30 22:30

川普：北韓主談判代表還活著 希望其他人也是

2019-06-30 19:11

川金再會仍制裁 金：有時間去白宮

2019-06-30 18:58

川普：以蓬佩奧為首 數週內與北韓進行磋商

2019-06-30 18:27

川普造訪兩韓間非軍事區 慰問美韓駐軍

2019-06-30 17:52

川普踏上北韓土地 金正恩讚勇於開啟未來

2019-06-30 17:45

影／美國首位踏上北韓在任總統！川普邀金正恩訪白宮

2019-06-30 17:23

川普離開非軍事區 專家：沒提棄核因為認清現實

2019-06-30 16:53

川普問金正恩：想要我踏入北韓嗎？

2019-06-30 16:32

川普、金正恩38度線見面：板門店DMZ的突襲式會談

2019-06-30 16:29

川普與金正恩 同意恢復核談判

2019-06-30 16:19

川金會結束 川普文在寅在邊界送別金正恩

2019-06-30 16:08

川金會面握手幾分鐘有意義嗎？接下來呢？

2019-06-30 16:00

川金閉門會 川普：如果金正恩不來 我會很難看

2019-06-30 15:56

川金3會 川普：這對世界是很棒的一天

2019-06-30 15:49

川金相見歡！川普邀請金正恩訪問白宮

2019-06-30 15:21

川金在板門店會面！美國第一位踏上北韓土地的在任總統

2019-06-30 14:55

川普抵達DMZ：過去這裡非常危險 現在很和平

2019-06-30 14:26
看更多

熱門文章

賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

2019-07-01 10:00

川普放過華為 對中鷹派大挫敗

2019-06-30 23:55

G20、川習會、川金會 3分鐘看懂全球緊張48小時內降溫

2019-06-30 18:18

影／新白宮女發言人作風慓悍 和北韓安全人員肢體衝突

2019-07-01 07:58

大逆轉！CNN：北韓問題使美、中、北韓成各取所需關係

2019-06-30 23:26

川習會誰是贏家？北京這次超謹慎 不敢稱勝利

2019-07-01 09:58

川普稱貿易戰「美國贏很大」 庫德洛指華為未獲大赦

2019-07-01 13:02

全球矚目…即興式大戲 川普1天搞定

2019-07-01 00:24

川習會後川金會…關鍵48小時 全球鬆口氣

2019-07-01 00:10

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-01 06:53

對中態度丕變 美國得到什麼

2019-07-01 00:07

伊拉克水庫乾涸露遺跡 3400年前「神秘王國」重現

2019-07-01 11:54

川普：北韓主談判代表還活著 希望其他人也是

2019-06-30 19:11

川普突發奇想川金三會 幕僚深夜開會使命必達

2019-06-30 23:31

美中貿易戰休兵 亞洲科技股幾家歡樂幾家愁

2019-07-01 07:29

川金再會仍制裁 金：有時間去白宮

2019-06-30 18:58

經濟解析／今天股市大漲 會不會只是一日行情？

2019-07-01 09:46

金正恩：我與川普有克服重重困難的神秘力量

2019-07-01 13:11

川金三會只是場秀？北韓核武飛彈不減反增

2019-06-30 22:30

40元購入3房老屋！夫妻砸大錢裝潢 入住後卻崩潰想逃

2019-07-01 16:39

關鍵48小時 全球緊張緩解

2019-06-30 23:20

飆髒話嗆川普！美女足隊長張開雙臂勝利動作風靡全球

2019-07-01 15:18

訪非軍事區留名青史 川普乘專機返回美國

2019-06-30 19:35

衛報：川金會像一場難看的電影續集但觀眾不能一走了事

2019-07-01 11:37

下半年經濟 美強歐日疲弱

2019-06-30 23:49

中美朝角力／習搶扮中間人 文在寅邊緣化？

2019-07-01 00:31

白宮經濟顧問：川普鬆綁華為禁令並非「大赦」

2019-06-30 22:28

川普三會金正恩 北韓官媒：令人驚喜

2019-07-01 10:16

特斯拉電動車 買氣鬆動

2019-06-30 23:47

川金三會 同意恢復核子談判 美總統首度踏上北韓

2019-07-01 00:22

現代漢堡神偷！先吃「堡」再拿錢

2019-07-01 07:50

菲國第一千金 比下總統老爸

2019-06-30 23:51

台南女兒蘇姿丰 帶超微重生

2019-06-30 23:51

Sony新遊戲機 鎖定死忠玩家

2019-06-30 23:47

川普放低對華為姿態 凸顯著眼生意而非冷戰

2019-07-01 15:34

庫德洛轟民主黨候選人經濟政策：不知他們在說哪個星球　

2019-06-30 23:06

南韓最大在野黨「自由韓國黨」 女黨員表演「內褲舞」惹議

2019-07-01 16:47

美總統首度踏上北韓 川金三會同意恢復核子談判

2019-06-30 22:22

貿易戰和平收場？美中缺互信 協議之路愈來愈窄

2019-06-30 23:48

伊朗准中國旅客免簽入境 振興觀光救經濟

2019-07-01 09:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top