川金三會是作秀？ 各界褒貶不一

2019-07-01 14:06 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



川金三會褒貶不一，唯一確定的是北韓短期內去核成效有限！針對30日川普前往非軍事區與北韓領導人金正恩會面，他本人稱會面對2國重啟去核武會談很有幫助，這次極為臨時的會面說明雙方關係已更友好，教宗方濟各1日也高度讚揚朝鮮半島和平的重要性；然而，美國民主黨候選人則一面倒質疑實質進展，黑馬華倫更炮轟：川普把美國價值膚淺用在與獨裁者一同作秀。

美、朝態度一致

根據《衛報》，針對川普日前前往非軍事區、與金正恩做出歷史性的會面，從雙方會面時間短暫，且過往早有外媒撰文分析北韓去核議題短期內難達成，普遍相信沒有做出任何新承諾。

然而，川普本人卻對三會的代表意思感到滿意，他認為，美國與北韓關係已趨友好，三會比起二會進步很多，幾乎沒有繁雜、耗時良久的籌備期就成行，顯然像麻吉一般說見就見，即便2次都沒有新承諾，但他看好雙方會談狀況逐漸進步，畢竟2週後將迎來去核會談重啟。

而且北韓的權威報導《勞動新聞網》很快就發送這段三會的新聞，似乎能替川普的話語背書，表示該國當局也想釋出與美關係良好的態度。

根據《CNN》報導，這起會面結果在國際間看法褒貶不一，除了美國的各大友邦不是未表態就是講講場面話之外，教宗方濟各1日稱讚川金三會，他表示，川普不僅踏上美國總統的新里程碑（踏上非軍事區），更與金正恩留下不錯的友誼，只要朝鮮半島能維持穩定，全球緊張局勢就能降溫不少。

民主黨人火力全開

不過，美國內部卻有不同聲浪，一票民主黨候選人都痛批川普此舉是作秀，初選民調黑馬華倫1日表示，川普將重要的國事當成辦家家酒，憑著推特發文，就前往北韓與獨裁者演一齣「你儂我儂」拍拍照的戲碼，簡直是踐踏美國價值。

桑德斯則委婉批評說，川普與金正恩恢復對話是好事，但問題是本次實質進展有什麼，還必須等重啟去核會談的表現才能驗證，希望這次三會不是一場「攝影秀」。

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