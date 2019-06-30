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川金再會仍制裁 金：有時間去白宮

2019-06-30 18:58台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

北韓領導人金正恩與美國總統川普30日在兩韓非軍事區進行第三次會面。(photo ...
北韓領導人金正恩與美國總統川普30日在兩韓非軍事區進行第三次會面。(photo by Wikimedia)
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川普金正恩北韓見面！美國總統川普在開完G20峰會後，馬不停蹄地跑到南北韓非軍事衝突區（DMZ）跟北韓領導人金正恩碰面，川普還成為首位踏入北韓領土的美國總統。川普表示美國還是會對北韓制裁；金正恩受訪時說，川普有邀請他去白宮，只要有機會他就會去。雙方也敲定，將在2-3個禮拜內重啟談判。

川普踏上北韓領土

根據《英國廣播公司》報導，會前專家都紛紛預估，由於雙方陣營隨領導人出訪的官員都具有一定層級（川普：女婿庫許納、國務卿龐培歐、財政部長努勤；金正恩：外交部長李勇浩、主導美朝談判的崔善姬等人），預料可能會有重大事件宣布，不過會後川普表示，經濟制裁沒有取消，「但之後有機會」。

金正恩也轉述他跟川普在非軍事區營區碰面的時候聊了什麼，川普當時問金正恩，他是否可以入境北韓？金正恩表示可以，於是雙方跨越邊界，進入北韓領土互相拍手、寒喧一陣後，就回到非軍事區內展開峰會，川普也成為首個踏上北韓領土的美國領導人。

雙方將重啟談判

不過原本這場峰會並不在外界意料之內。根據《CNN》報導，川普在29日G20峰會結束時發推文，希望能在訪問南韓時跟金正恩會面。有鑑於上次兩人在越南河內的峰會進行的不太順利，讓外界以為川普可能只是發文引關注，不過隨後就由南韓總統文在寅確認川金三會，跌破外界眼鏡。

川普在會後表示，雖然談判還沒完成，不過他感謝金正恩願意臨時抽空接待他，還稱讚之前雙方其實在河內「談得還不錯」。他也提到，雙方將於2到3週內重起談判。先前外界還盛傳朝談判代表金革哲已遭到金正恩處決，但川普表示他會面時還有看到金革哲，只是虛驚一場。

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】川普與金正恩在北韓見面！美國總統川普在開完G20峰會後，馬不停蹄地跑到南北韓非軍事衝突區（DMZ）跟北韓領導人金正恩碰面，川普還成為首位踏入北韓領土的美國總統。川普表示美國還是會對北韓制裁；金正恩受訪時說，川普有邀請他去白宮，只要有機會他就會去。雙方也敲定，將在2-3個禮拜內重啟談判。

川普踏上北韓領土

根據《英國廣播公司》報導，會前專家都紛紛預估，由於雙方陣營隨領導人出訪的官員都具有一定層級（川普：女婿庫許納、國務卿龐培歐、財政部長努勤；金正恩：外交部長李勇浩、主導美朝談判的崔善姬等人），預料可能會有重大事件宣布，不過會後川普表示，經濟制裁沒有取消，「但之後有機會」。

金正恩也轉述他跟川普在非軍事區營區碰面的時候聊了什麼，川普當時問金正恩，他是否可以入境北韓？金正恩表示可以，於是雙方跨越邊界，進入北韓領土互相拍手、寒喧一陣後，就回到非軍事區內展開峰會，川普也成為首個踏上北韓領土的美國領導人。

雙方將重啟談判

不過原本這場峰會並不在外界意料之內。根據《CNN》報導，川普在29日G20峰會結束時發推文，希望能在訪問南韓時跟金正恩會面。有鑑於上次兩人在越南河內的峰會進行的不太順利，讓外界以為川普可能只是發文引關注，不過隨後就由南韓總統文在寅確認川金三會，跌破外界眼鏡。

川普在會後表示，雖然談判還沒完成，不過他感謝金正恩願意臨時抽空接待他，還稱讚之前雙方其實在河內「談得還不錯」。他也提到，雙方將於2到3週內重起談判。先前外界還盛傳朝談判代表金革哲已遭到金正恩處決，但川普表示他會面時還有看到金革哲，只是虛驚一場。

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川普金正恩北韓

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