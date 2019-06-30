川金見面要談什麼？川普突發奇想的邀約 各方傻眼

美國總統川普推文表示，他願在兩韓非軍事區與北韓領導人金正恩會面。圖為川金今年二月在越南河內峰會晤談。（路透） 分享 facebook 美國總統川普廿九日突然推文向北韓領導人金正恩喊話，表示願在兩韓非軍事區（ＤＭＺ）與金正恩會面。這則推文讓外交圈大感意外，北韓官方第一個反應是這個邀約「很有趣，但我們沒有收到正式邀請」，顯示這應該是川普突發奇想的邀約。

紐約時報指出，這則貼文不只讓亞洲國家外交界人士亂了陣腳，連川普多位顧問也不知所措。川金今年二月在越南河內峰會戲劇性地提前結束，雙方後來也沒有進一步實質談判。川金如果會面，除了握手寒暄還要談些什麼，沒有人知道。

但川普喜歡這種不可預測，且他近日多次明確表示，很希望重啟談判，說服北韓放棄核武。

南韓總統府發出聲明支持與金正恩的更多接觸，但未證實本周末有什麼會晤。聲明中僅說：「尚未決定任何事，但我們的立場不變，也就是希望美國與北韓對話。」

曾擔任美國前總統布希顧問的葛林認為，川普這種作法不能取代嚴肅的談判策略，葛林說：「北韓已說得很明白，他們只會裁減部分核武，就算川普真的握手打招呼，也不會有任何改變。」

川普這次提議如果成真，將打破領導人峰會傳統，兩國不必先談妥議程、地點、時間、維安和共同聲明的措辭，就直接見面。

韓聯社報導，與金正恩見面可能對川普選情有幫助。南韓韓東國際大學教授朴元坤說：「如果川金見面，川普可能會藉機向美國觀眾展現他在朝鮮半島安全情勢上扮關鍵角色，還能誇耀說，他只憑一則推文就能讓金正恩來到非軍事區。」

川普提議的這場峰會，對金正恩有利有弊。金正恩本月稍早才接待來訪的大陸國家主席習近平，若再跟川普見面，金正恩可以向人民展現，兩大強權都在拉攏他，這是其父親和祖父都沒能達到的成就。不過，這樣匆促的會面難有實質成果，金正恩可能被批評過於輕率的配合川普演出。