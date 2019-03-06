北韓重起核設施？ 半島情勢再現不安

2019-03-06 19:23 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



2月底的川金二會，疑因無法談攏核議題而破局，外界對於北韓是否可完全廢核甚為關注。近日有消息指出，北韓其實早在去年首次川金會後就開始恢復部分核設施的運作，顯示朝鮮半島局勢仍然十分險峻。

美國立場強硬

《路透社》報導，韓聯社與美國智庫都指出，北韓領導人金正恩與美國總統川普進行高峰會的同時，北韓西海衛星發射基地正進行建造工程。史汀生中心智庫學者陶恩也告訴路透社，他們的衛星影像中顯示，在2月16日到3月2日，西海軍事基地都有復工的跡象。

《路透社》指出，川普政府的國安顧問波頓在接受福斯新聞網的訪問時說到，美國政府希望能看到北韓願意放棄與核武一切相關設備的計畫。「如果他們不願意，我想川普總統已經很清楚表達，美國並不會取消制裁，相對的，我們會執行更嚴格的制裁措施。」

美國國務卿龐佩歐在4日時表示，美國希望能在接下來一個禮拜內能跟北韓協商出一紙協議。但以目前波頓的發言與現況來看。談判失敗後，要重啟協商的可能性不高。

不符「無核化」定義

《美聯社》報導，二次川金會談判破局，關鍵在北韓願意無核化的「程度」，以及美國願意開放多少程度的制裁的問題，這兩個雙方仍無法達成共識。

《美聯社》並指出，之前文金會宣示希望讓朝鮮半島可以逐漸脫離核威脅的陰影。而美國現階段的態度，則希望北韓能認知到西海軍事基地也算是核相關的設施，不符合所謂「無核化」的定義。

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