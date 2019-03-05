金正恩回程沒見習近平 專列直奔平壤

2019-03-05 14:36 世界日報 編譯中心╱綜合4日電



金正恩沒有訪問北京，直接搭專列返回平壤。 美聯社 分享 facebook

北韓領導人金正恩與美國總統川普在越南談判破局後，一度傳出將訪問北京與中國國家主席習近平見面，但金正恩沒有訪問北京，也沒有與中國國家主席習近平見面。金正恩搭乘專列3日晚間從遼寧丹東跨越鴨綠江返回北韓。

金正恩沒有訪問北京，直接搭專列返回平壤。 美聯社 分享 facebook 據分析原因有二：一是「川金二會」談判破局，北韓領導班子需要內部討論因應方案；另一是中國正在召開兩會，中國領導人的日程安排都很緊。

金正恩搭乘的專屬列車2日自越南出發返回北韓。南韓韓聯社報導，金正恩列車並未途經北京，3日上午已經過天津，並向唐山行駛，以「最短路線」直奔平壤。而金正恩專列返國時在中國境內行駛的路線與前往越南時相同。

金正恩擔任領導人後曾四度訪問中國，其中三次訪問北京，當中又有兩次搭乘專列，並從北京火車站東側的汽車通道進出。當時這一通道內外部署警力，也封鎖車站周邊道路。但3日北京火車站四周的警力並沒有像金正恩前兩次到訪時密集。

金正恩河內下榻處 不留一根毛

有趣的是，金正恩在「川金二會」期間住在越南河內五星級美利亞酒店（Melia Hotels），南韓朝鮮日報報導，金正恩2日上午離開後，北韓維安人員封鎖他就寢的22樓和白天主持會議的21樓，進行了近五個小時的「痕跡清理」工作，確保沒有留下任何金正恩的毛髮、指紋、痰液等生物訊息。

朝鮮日報記者2日下午到該酒店表示希望預定22樓的房間，立刻遭酒店員工拒絕，並追問記者「你是哪裡人？訂房有何目的？」