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金正恩結束訪越 美韓暫停軍演

2019-03-03 00:52聯合報 編譯張江寧／綜合報導

在川金二會無協議結束後，北韓領導人金正恩順道訪問越南。餐敘後，金正恩（右三）在彈...
在川金二會無協議結束後，北韓領導人金正恩順道訪問越南。餐敘後，金正恩（右三）在彈奏越南傳統樂器獨弦琴時，露出難得一見的燦爛笑容，越南總理阮春福（中）笑著鼓掌。（法新社）
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北韓領導人委員長金正恩和北韓高級代表團當地時間二日下午乘專列離開越南北部諒山省同登火車站，結束對越南的正式友好訪問。金正恩可能先在河內經陸路到中國境內，然後轉乘飛機往北京，其專列則在北京候命，金正恩其後在中國提供的安全保障下，再轉專列返回平壤。

此外，兩名美國官員一日透露，川普為維繫和北韓領導人金正恩間的和平關係，將暫停每年春季固定和南韓聯合舉行的兩場大型軍演「鷂鷹」和「關鍵決斷」，轉以小型演習替代。在代號「鷂鷹」的軍演裡，往往會出動美韓兩國陸、海、空及特種部隊。

這個決策，在討論該如何使朝鮮半島無核化的川金二會無協議破局後傳出。美國國防部官員說，川普政府正在尋求解決之道，任何可能挑釁平壤當局的高調導彈活動都應暫緩。

官員表示，美國和南韓應該會在接下來幾天正式宣布軍演規模縮減的決定。這一項消息由美國國家廣播公司搶先報導。

在過往幾年來，為了不激怒平壤，華府和首爾已取消一連串軍演，「鷂鷹」和「關鍵決斷」僅是最新的兩場。川普抱怨演習太花錢。

這並非初次在峰會過後，國防部官員忽然接到要暫停軍演的通知，然而暫停軍演可能使軍心潰散。

去年六月，在新加坡會晤金正恩後，川普就在沒告知國防部的情形下取消了好幾場大型軍演。兩個月後，川普還因當時的國防部長馬提斯考慮恢復演習而斥責他。

金正恩川普國防部
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