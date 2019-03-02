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高顏質主播配360度美景評川金會 身後藏粉身碎骨危機

2019-03-02 20:48聯合新聞網 綜合報導

從電視螢幕看出主播的背景影棚很漂亮，宛如置身360度景觀大樓，將美景盡收眼底。 ...
從電視螢幕看出主播的背景影棚很漂亮，宛如置身360度景觀大樓，將美景盡收眼底。 圖／翻自微博
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甫於上月底結束的川金二會雖然協商破局，峰會期間依然獲得各國媒體大肆報導，其中少不了與美朝動態息息相關的南韓。日前就有眼尖的南韓觀眾注意到，MBC新聞台的主播棚背景非常漂亮，放眼望去宛如置身景觀飯店頂樓，有一種居高臨下俯瞰越南河內市中心美景的感覺。但隨後把鏡頭拉遠一看，發現主播身後竟沒有任何防護措施，才知道工作團隊是冒著生命危險在處理新聞。

從畫面可見MBC新聞台把播報棚建置在一棟大樓的屋頂陽台，但四周卻是全鏤空，毫無任何圍牆、欄杆等安全防護建設，只要主播一個不小心往後翻，就很有可能從屋頂跌落摔得粉身碎骨。照片曝光後，引發網友們驚嘆，說道：「我還以為背景是合成的，沒想到是真的景」、「這也太賣命了」。不少人佩服南韓主播的「臨場反應」和「臨危不亂」，因為在新聞轉播現場，把第一手最新、最正確的資訊傳達給閱聽眾，壓力已不小，還得克服懼高症，拿出最佳狀態笑著播報新聞。不過也有網友吐槽「這個空污跟台灣不相上下」、「收音不會有問題嗎？」、「搞真實版的，其實他們不知道背景可以後製」。

美國總統川普與北韓領導人金正恩上月27、28日於越南河內舉行第二次峰會，目的是要針對非核化做出有共識的定義，並對非核化提出實際行動。怎知峰會卻出現變故，不僅沒按照既定流程跑，川金雙方還提前取消，連原先預定的簽署儀式也告吹。川金二會結束後，白宮正式對外宣布，川普和金正恩沒有達成協議。

南韓MBC新聞台架設在一棟大樓的屋頂上，平台四周完全沒有任何安全防護措施。 ...
南韓MBC新聞台架設在一棟大樓的屋頂上，平台四周完全沒有任何安全防護措施。 圖／翻自微博
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南韓MBC新聞台架設在一棟大樓的屋頂上，平台四周完全沒有任何安全防護措施。 圖／...
南韓MBC新聞台架設在一棟大樓的屋頂上，平台四周完全沒有任何安全防護措施。 圖／翻自微博
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川金二次峰會川普金正恩南韓主播
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