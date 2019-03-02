高顏質主播配360度美景評川金會 身後藏粉身碎骨危機

2019-03-02 20:48 聯合新聞網 綜合報導



從電視螢幕看出主播的背景影棚很漂亮，宛如置身360度景觀大樓，將美景盡收眼底。 圖／翻自微博 分享 facebook 甫於上月底結束的川金二會雖然協商破局，峰會期間依然獲得各國媒體大肆報導，其中少不了與美朝動態息息相關的南韓。日前就有眼尖的南韓觀眾注意到，MBC新聞台的主播棚背景非常漂亮，放眼望去宛如置身景觀飯店頂樓，有一種居高臨下俯瞰越南河內市中心美景的感覺。但隨後把鏡頭拉遠一看，發現主播身後竟沒有任何防護措施，才知道工作團隊是冒著生命危險在處理新聞。

從畫面可見MBC新聞台把播報棚建置在一棟大樓的屋頂陽台，但四周卻是全鏤空，毫無任何圍牆、欄杆等安全防護建設，只要主播一個不小心往後翻，就很有可能從屋頂跌落摔得粉身碎骨。照片曝光後，引發網友們驚嘆，說道：「我還以為背景是合成的，沒想到是真的景」、「這也太賣命了」。不少人佩服南韓主播的「臨場反應」和「臨危不亂」，因為在新聞轉播現場，把第一手最新、最正確的資訊傳達給閱聽眾，壓力已不小，還得克服懼高症，拿出最佳狀態笑著播報新聞。不過也有網友吐槽「這個空污跟台灣不相上下」、「收音不會有問題嗎？」、「搞真實版的，其實他們不知道背景可以後製」。