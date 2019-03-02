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通報川金會情況？港媒：金正恩將與習近平第5度會面

2019-03-02 17:27世界日報 特派記者林庭瑤／北京2日電

金正恩返國前，將會習近平。 新華社
金正恩返國前，將會習近平。 新華社
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美國總統川普與北韓領導人金正恩在越南河內會談破局，未簽署任何協議。金正恩訪問完越南於2日離開，但在返回平壤之前，將訪問北京會晤中國國家主席習近平，中國也罕見在兩會期間有外事活動。

新加坡聯合早報引述越南外交部人士透露，金正恩2日中午離開河內，並於下午從中越邊境的同登火車站乘坐專列離境。

香港明報則稱，金正恩專列將在返北韓途中訪北京，與習近平於4日會晤。曾隨金正恩訪問北京的北韓副外長李吉聖日前已抵京訪問，意在替金正恩「打前站」。

值得關注的是，兩會3日起陸續召開，按常規，官方通常不會在兩會期間會晤外國領袖，但在此次「川金會」未簽任何協議背景下，這場「習金會」意味深長。

韓聯社引述北京人士消息指出，金正恩將在越南行後訪問北京。也有報導推測此次會晤，金正恩將會把「川金會」的情況通報給中方，並對中方提供的交通保障一併致謝。

這次將是金正恩第五度訪問中國。第一次是金正恩在去年3月接掌最高領導人後首度外訪；第二次是去年5月在「川金會」前訪問大連會晤習近平；第三次是去年6月「川金會」後向習近平說明並爭取支持，換取放寬經濟制裁；第四次是在今年1月「川金二會」前，訪問北京並爭取中方支持。

對於「川金二會」未達成協議，中國外交部發言人陸慷昨天表示，儘管朝美雙方在解除制裁問題上還有分歧，但雙方都認為「解除制裁」是半島對話進程的重要組成部分，應與「推進無核化」同步考慮、一併解決。

陸慷表示，中方一貫主張，聯合國安理會應當根據決議規定並結合朝鮮半島局勢的積極進展，特別是北韓在無核化過程中採取的步驟，啟動可逆條款的討論。

金正恩北京北韓
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