北韓核武中心 神秘寧邊成美朝爭執焦點

2019-03-01 17:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合28日電



北韓寧邊核子設施。 世界日報記者劉孝文／翻攝 分享 facebook

北韓的寧邊（Yongbyon）是平壤核子發展計畫的核心，但至今一直籠罩在神祕中；在美國與北韓核子談判中，「寧邊」已經成為主要的一個籌碼。

法新社報導，寧邊位於平壤以北約60哩，擁有幾十棟與北韓核子武器計畫有關的建築；這個設施在1986年成立，北韓第一座核子反應爐就設在這裡，也是北韓核武計畫唯一已知的鈽燃料來源。

專家說，寧邊也生產高度濃縮鈾和氚等製造核彈的重要燃料，而且規模還在繼續擴大，去年生產的裂變原料足以製造五至七枚核彈。

不過，據信寧邊不是北韓唯一的濃縮鈾設施。美國情報單位相信平壤至少還有兩座鈾工廠，一處在平壤西郊的降仙(Kangson)，另一處地點不明。

北韓去年曾聲明願意「永久摧毀」寧邊，條件是美國必須採取「相應行動」；這也是華府與平壤爭執的一個焦點：北韓希望美國同步讓步，尤其是逐漸解除制裁，華府則堅持完成非核化才解除。

平壤以前也曾同意封閉寧邊，1994年根據與華府的協議關閉其主要反應爐，2003年又因協議破裂重新啟動。

2007年再度簽訂關閉反應爐的協定，北韓也炸毀一座冷卻塔以示誠信；但是，這項協議也隨著關係惡化而破裂，平壤再度啟動反應爐，並用河水冷卻。

專家說，這些反覆顯示僅只關閉反應爐還不夠，必須由可靠的檢查人員查證，同時正視情況仍可能逆轉，也應能恢復經濟制裁。

北韓以前曾同意讓聯合國核子檢查人員進入，以換取一些讓步；國際原子能總署 (IAEA)人員1994至2002年，以及2007至2009年，都曾進行檢查。

但是，平壤2009年進行第六次核子試爆前把他們驅逐，至今一直拒絕再接受國際檢查；IAEA也指出，北韓從未讓它的代表視查整個核子設施，包括濃縮鈾設施。