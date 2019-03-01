短評／川金都是騙子 要信川普還是金正恩？

2019-03-01 17:31 世界日報 華盛頓記者 世界日報 華盛頓記者 張加



川金二會2月28日落幕。 美聯社 分享 facebook

越南「川金二會」以令人失望的未達共識、不簽協定收場後，川普總統召開記者會，雖然直指北韓要求全面解除制裁導致談判破局，但這似乎不影響兩人交情；川普稱與北韓領導人金正恩關係溫暖，他也相信金正恩的話。

關於已故美大學生溫畢爾在北韓遭受的殘酷對待，川普說：「他（金正恩）告訴我他不知道，而我會相信他所說的話。」

川普曾為溫畢爾之死譴責北韓政權「殘暴」，但自雙方安排「川金會」以來，殘暴政權的領導人金正恩，成了川普口中可敬、偉大的領導人，也是他的友人。

川普離開越南後，北韓外長李容浩舉行記者會，反擊川普所說的話，指北韓提出務實的建議，包括拆除寧邊核設施以換取美國解除對北韓的部分制裁，但美方要求更多。

這下好了，互相指控對方要求過多，國際社會究竟應該相信被前私人律師稱為「騙子」的川普，還是川普口中可信的金正恩？

眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，他不認為北韓領導人可以當朋友；他支持總統努力使北韓去核化，但不需要誤信這位領導人。共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）則說，川普說信任金正恩，可能是為留下談判空間。

不過，川普離開談判桌，也獲得一些掌聲。部分人士認為，川普沒有掉入北韓的陷阱，沒有簽下糟糕的協定，就是好消息。

但壞消息是，二次峰會後，北韓取得優勢。李容浩說，美方還沒準備好接受北韓的務實提議，未來若美國尋求進一步對話，北韓立場也不會變。

根據白宮記者轉述，李容浩記者會後，白宮發言人桑德斯僅表示，川普得知北韓對峰會的反應，並未提供更多評論。北韓立場強硬，美國卻顯得不夠堅定。

「川金二會」不僅沒有具體成果，雙方建立的薄弱互信也開始瓦解。若美國未能妥善處理北韓問題，川普不僅談判能力遭質疑，更嚴重的是識人不清。