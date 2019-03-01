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川金會為何破局？北韓深夜記者會 指美國浪費了良機

2019-03-01 17:31世界日報 編譯劉煥彥／綜合28日電

川金二會破局。 美聯社
川金二會破局。 美聯社
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北韓說法

「我們僅要求美國撤銷部分制裁，換取北韓永久關閉寧邊；但美國卻多加一項要求，讓我們覺得『美方尚未準備好接受我們的提議』。」

川金二會28日在突然取消午餐會和共同協定簽署儀式後，提前結束；破局原因雙方各說各話，就在川普總統離開越南河內後不久，北韓外交部長李勇浩罕見地召開深夜記者會，強調北韓僅要求美國撤銷部分經濟制裁，換取北韓永久關閉最重要的寧邊核子設施；美國卻多加一項要求，讓北韓覺得「美方尚未準備好接受我們的提議」。

李勇浩並說，原本北韓準備以書面提議，永久停止核子試爆與洲際彈道飛彈試射，但美國浪費了這個機會，「可能不會再有。」

李勇浩表示，北韓領導人金正恩並未如同川普在記者會上所說，要求美國解除所有經濟制裁；白宮尚未直接回應李勇浩談話。

川普說法

「北韓願意拆除寧邊核子設施，條件是美國全面解除制裁，但美國發現北韓還有其他大型核設施，除非一併拆除，美國才會解除制裁。」

川普與國務卿龐培歐在會談提前結束後對媒體說，金正恩表明願意拆除北韓寧邊核子設施，條件是美國全面解除制裁，但美國發現北韓還有其他大型核設施，除非一併拆除，美國才會解除制裁。雙方因此談判破裂。

北韓代表團在美國代表團離去後，28日晚間臨時通知媒體，在越南時間28日午夜(美東時間28日中午)後不久，於金正恩下榻的河內美利亞飯店(Melia Hotel)舉行臨時記者會。

北韓官方罕見在海外召開記者會，而且時間還選在深夜，但他並未回答任何媒體提問。

李勇浩在記者會上說明，金正恩提議在美國專家的見證下，由兩國技術人員共同拆除寧邊核子設施內，提煉鈽與鈾等核子材料的設施，換取美國解除對北韓民生經濟相關的五種制裁措施。

「就兩國目前互信程度來說，這是我們在去核化上能做的最大一步。」李勇浩說，「在去核化的道路上，最重要的是安全，但我們覺得要美國採取軍事相關步驟的負擔太大，所以才提出希望(美國)解除部分制裁。」

他提到，若華府願意繼續會談，北韓的提議仍維持不變。

值得注意的是，北韓官方中央通訊社在越南時間1日正面報導川金二會，指出兩人「建設性且坦率地交換意見」，有助改善兩國關係，而且美朝雙方都沒有出現恫嚇或威脅的言詞。

川普總統28日返回華府途中，於阿拉斯加停留並視察當地美軍時，並未回應雙方在川金會上的歧見；白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders)則表示，川普知道李勇浩的談話。

川普對美軍談話時並未點名北韓，而是提到美國強大的軍力，「美國不尋求衝突，但若被迫保護自己，我們會奮戰，而且會大獲全勝。」

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