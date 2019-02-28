破局！川金二會未簽協定…解除制裁不同調

2019-02-28 23:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



北韓領導人金正恩（左）和美國總統川普（右）廿八日在河內會談。 （美聯社） 分享 facebook 川金二會急轉直下，美國總統川普和北韓領導人金正恩廿八日的會談宣告破局，工作午餐和協定簽署儀式緊急取消，全球錯愕。川普會後舉行記者會表示，美朝對解除制裁不同調是峰會破局主因，北韓要求全面解除制裁，但美方不同意。目前尚無第三次川金會計畫。

波頓突然現身 擴大會議四比三

川普和金正恩廿七日晚間曾面帶笑容握手寒暄、一對一會談並共進晚餐，廿八日上午兩人再度抵達河內大都會酒店，舉行第二次一對一會談，兩人沿著泳池散步，之後移往室內。但兩人會談提早結束，比原訂四十五分鐘少了十五分鐘。

之後美朝舉行擴大會議時，出現罕見的人數不對等情形。美方包括川普、國務卿龐培歐、國安顧問波頓及白宮幕僚長穆瓦尼；原本不在白宮名單上的波頓，廿六日突然現身河內，廿八日坐上會議桌。北韓方包括金正恩、勞動黨中央副委員長金英哲及外長李容浩，形成「四比三」。

工作午餐及簽署儀式 緊急取消

當地時間下午一時許，白宮突然宣布雙方原訂的工作午餐及之後的協定簽署儀式取消。川普二時許舉行記者會表示：「這場會議很有建設性，金正恩是好人，是號人物。我們是有些選項，但這次我們決定不做任何選擇。」

川普說：「有時你必須走開，這次就是其中一次。」他說，協議破局原因在於制裁問題，「基本上他們希望全面解除對他們的制裁，但我們不能這麼做。」 分享 facebook

不過他也說：「我們沒有放棄，他們有令人難以相信的、驚人的潛力。」川普表示他仍期待未來仍能舉行會談，「他（金正恩）想要去核，他想要先做的部分是我們覺得較不重要的。」川普還強調，北韓不會再舉行核試或發射飛彈。

川普：北韓不會再核試或發射飛彈

陪同川普出席記者會的龐培歐說：「我們沒有獲得任何對美國而言有意義的事項，我認為金委員長對我們有期待，我們要求他做得更多，但他還沒準備好。我仍保持樂觀。」

川普和龐培歐說，金正恩表明願意拆除北韓寧邊核子設施，條件是美國全面解除制裁，但美國發現北韓還有其他大型核設施，除非一併拆除，美國才會解除制裁，雙方因此談判破裂。

川普數度強調此次峰會不無進展，「其實我非常想解除制裁，因為這個國家有那麼多的成長潛力。」

川普形容和金正恩的關係「非常溫暖」，澄清峰會並非在爭吵的緊繃狀況下結束，而是「一段非常友好的散步」。他說：「這個走開不是像你站起來就走人那樣。我們的關係非常溫暖，我們的走開是一段非常友善的散步。」

川會後即返美 金訪越多留兩天

川普也說，他會打電話給南韓總統文在寅，談談這次峰會，「等我上飛機後就會打電話給文總統。他一直很努力，他想見到協定敲定。」川普還說也會致電日本首相安倍晉三，他在結束記者會後迅速搭機返美，空軍一號約下午四時起飛。金正恩則是留在越南訪問到三月二日。

南韓總統府青瓦台發言人金宜謙廿八日下午表示，原本期待川金二會達成協定，對破局感到失望。