日本看川金破局：就結果而言還不錯

2019-02-28 23:48 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／廿八日電



越南書報攤上廿八日陳列大肆報導川金會的報章雜誌。（美聯社） 分享 facebook

日本首相安倍晉三廿八日晚間與美國總統川普熱線後表示，面對川普在朝鮮半島實現無核化之前絕不輕易讓步的堅定決心，同時繼續進行建設性的對話以促進北韓具體行動的決定，日本會給與全面支持。

日本媒體指出，美朝峰會發展出乎日本政府意料之外，但日本政府一貫主張，北韓全面放棄核武與彈道飛彈之前不能解除制裁，川普決斷對外顯示對美日關係的重視與不輕易讓步的態度，官邸人士直言「（就結果而言）還不錯」。

ＴＢＳ電視台報導，美朝峰會不歡而散，外務省幕僚神色匆忙進入官邸，有政府人士直言，事情發展出乎意料之外。ＮＨＫ也分析，安倍政府內部一直憂慮川普為了外交成果輕易讓步，川普這次明確表態，在日本政府內贏得不少肯定。

川普返程途中在空軍一號上致電安倍，向盟友說明經過。同時也告知安倍，在單獨會談與晚宴都曾轉達日方希望早日解決日人綁架問題的期待。

慶應大學教授渡邊靖分析，北韓誤判美方的態度，川普不可能接受全面解除制裁的要求，究竟北韓為什麼拋出這顆球，讓人費解。

值得注意的是，川普在記者會中對金正恩、北韓都沒有口出惡言，雙方尚未走到決裂，可能川普考慮兩年後的連任問題，仍希望在北韓問題交出成績單。