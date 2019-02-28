川金二會預告八個月 劇本卻沒寫好

2019-02-28 23:40 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加



金正恩（左）與川普在酒店花園邊散步邊會談。（美聯社） 分享 facebook

若「川金會」如北韓領導人金正恩形容，是部「奇幻電影」，肯定是續集不如前作的系列電影。醞釀八個月登場的「川金二會」，可說是部只有預告吸引人，但實際劇情不扎實、節奏不緊湊，還草率收尾的失敗作品。

根本問題是，劇本還沒寫好，川普與金正恩為何倉促上場，遠赴越南舉行第二次峰會？

川金會以來雙方多次談判，美方官員向川普報告進度，但川普太相信自己的談判技巧，不相信國安團隊判斷，也聽不進情報界、國會議員、專家學者的疑慮。

川金還沒談好條件，白宮便預告廿八日下午舉行簽署共同協定儀式。談判高手川普親自出馬，最終仍以未達共識收場。

川普也可能受到前私人律師柯恩廿七日在國會作證痛批他是「騙子」的影響，未能發揮談判實力。川普怪罪民主黨，竟在非常重要的峰會期間舉行一場假聽證會，此舉令人難以置信。

外界原本猜測川普會端出峰會取得的重大進展，遮掩他在國內政治的困局，他卻以一場失敗的峰會，分散大家的注意力。但換個角度想，至少川普懂得收手，沒有簽下「讓步太多，回報太少」的糟糕協定。

「川金二會」後，雙方很可能選擇「維持現狀」，一切與舉行二次峰會前一樣，雙方官員繼續談判，期間北韓不核試或試射飛彈，川普維持與金正恩的個人情誼，只是不如以往濃烈。

最令人憂心的是，北韓採取激烈行動以表不滿，雙方退回「小火箭人」與「糟老頭」時期，不僅威脅美國安全，深信美國能妥善處理北韓問題的南韓、日本等美國盟友，也陷入安全危機。川普也知道外界最怕這樣，他在說明破局原因的記者會上強調，北韓不會再舉行核試或射飛彈。

好大喜功的川普這次無功而返，臉上無光。照他的個性，會立刻尋找下一個可以發光的舞台，可能鎖定與中國大陸國家主席習近平的貿易協定「簽字峰會」，力求扳回一城。不過，川普認為對美國處理北韓問題有所幫助的中方，這次未能使上力，恐怕會在美中貿易談判桌上，面臨更大壓力。