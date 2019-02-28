川金晚宴飯店擁百年歷史 卓別林在此度蜜月

2019-02-28 17:53 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



川金晚宴飯店大有來頭。 路透社 分享 facebook

川金二會晚宴27日晚間於越南河內大都會酒店舉行，川普總統和北韓領導人金正恩在晚宴前舉行一對一會談。這家有百年歷史的飯店，也是28日川金會談場地，曾接待許多名人，如今歷史意義再添一筆。

大都會酒店全名「河內索菲特傳奇大都會酒店」(Sofitel Legend Metropole Hanoi)，由兩名法國商人於1901年興建，是河內第一家五星級飯店，建築的白色外觀充滿法式風情。

1950年代越南脫離法國殖民獨立，大都會酒店被越南接管，一度更名為「再統一飯店」，成為政府接待貴賓首選，越戰期間更是全球媒體的新聞基地。

大都會酒店曾接待無數名人，美國前總統老布希、法國前總統密特朗和席哈克等政治人物訪越時曾下榻，喜劇泰斗卓別林更在此度蜜月，作家毛姆和格雷安格林也曾下榻，美國影星珍芳達在1970年代反戰運動期間也造訪過。

現在酒店仍有以卓別林、毛姆等命名的套房，酒吧供應名為「卓別林」的雞尾酒，由琴酒、杏桃白蘭地和萊姆汁調成，一杯十美元。

越戰期間，大都會酒店在地下興建面積約40平方公尺的防空洞，美國歌手瓊拜雅1972年到越南參與反戰活動時，曾在這個防空洞躲避空襲，並創作歌曲「我兒你現在何方」。2011年飯店維修時防空洞偶然被發現，現已成為熱門旅遊景點，但只開放給入住酒店的客人參觀。

越戰結束前後、西方國家開始與越南建交時期，大都會酒店成為各國暫時設立大使館之處。目前大都會酒店由雅高酒店集團經營，共有364間客房，等級高的客房每晚要價1300美元。

川普2017年11月前往越南峴港出席亞太經合會後，飛往河內對越南進行正式訪問，當時也下榻大都會酒店。