川金會一對一會談僅譯員在場 沒紀錄引疑慮

2019-02-28 17:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合27日電



川普和金正恩在越南的二次會晤，重現川普和俄國總統普亭會談的模式，川金兩人在河內一對一秘密會談，可能只有兩位傳譯者才知道他們說了什麼。

美聯社報導，川普與金正恩的會談，沒有工作人員做紀錄，兩位傳譯員是唯一了解對話內容，但這個做法讓外界表示關注，因為沒有詳細的記錄及確實的目擊者，兩位領袖都有可能隨時離開會議，並歪曲會談內容，進而可能引發攤牌的局面。

除了27日這次會談外，兩人還安排了在28日再舉行一次一對一的會談。

在此之前，川普已有多次與外國領袖私人會談的做法；在他擔任總統初期，就曾在德國與俄羅斯總統普亭單獨會晤，當時更只有俄羅斯的傳譯在場。

另外，川普去年在芬蘭赫爾辛基又與普亭會談了兩個多小時，事後民主黨曾有意傳召傳譯員到國會，就兩人的談話內容作證，不過遭共和黨人阻止。

除了白宮永不透露川普與普亭的談話內容外，即使是國家情報總監柯茨(Dan Coats)也表示不知道他們的談話內容。

國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)當時就已表示，這實在令人驚訝，因為沒有人知道兩人究竟談了什麼。

川普27日與金正恩會談時的傳譯，是國務院口譯部門主管李允香(Lee Yun-hyang，音譯)，去年也是由她負責為川普傳譯。

除了擔心兩人談話缺乏紀錄而出現反悔的情況外，一些美朝關係專家也擔心，由金正恩提出的私人會談，會讓他有機會得到川普的讓步。

但也有人認為，若是川普願意，與世界領袖的一對一會談並沒有錯。退役陸軍中校戴維斯(Daniel Davis)認為，或許是川普覺得這樣做會舒服得多。戴維斯也指出，在70年代，尼克森總統也多次與中國領袖進行私人談話。

前總統歐巴馬在出席峰會時，也會偶爾與出席會議的其他領袖即興聊天，就只有傳譯在身邊；前總統雷根1985年11月在日內瓦與當時的蘇聯領袖戈巴契夫首次會面時，也只有傳譯在場，且會談由15分鐘延長至一小時，事後也沒有人質疑。