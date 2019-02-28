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詢柯恩作證惹怒白宮 4名記者川金晚宴遭封殺

2019-02-28 19:52世界日報 編譯盧炯燊／綜合27日電

美國白宮限制採訪川金晚宴，引發媒體團抗議。（法新社）
美國白宮限制採訪川金晚宴，引發媒體團抗議。（法新社）
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由於有記者在「川金二會」舉行之初，向川普提問了其前私人律師柯恩在國會作證，對他大肆批評之事，白宮27日宣布限制部分媒體採訪川普與金正恩晚宴的活動，被限制者包括美聯社在內的四名平面媒體記者。

白宮新聞秘書莎拉．桑德斯在一份聲明中表示，由於「會議的敏感性，我們縮小了採訪晚宴記者團的規模。」

由於突然禁止記者採訪的做法，使媒體採訪計畫陣腳大亂；白宮之前曾表示，通常會有13人的記者團獲准跟隨川普，採訪「川金會」每一項活動。

對於這個決定，美聯社透過發言人譴責白宮限制記者採訪總統，認為至關重要的是，任何一位總統都必須堅持美國的新聞自由標準，不僅在國內，特別是在國外。

白宮記者協會主席諾克斯(Olivier Knox)也在一份聲明中表示，該會「極力反對」這個限制。

本來整個記者團獲准在「川金會」兩個場合採訪，包括會談前的寒暄及正式會談前；川普在第一個場合回答了三個問題，但在第二個場合，美聯社記者向川普提問了關於柯恩作證的問題。

在聽證會前夕公布的書面證詞中，柯恩指稱川普為種族主義者及騙子，又說川普事先知道維基解密要公布民主黨被駭的電子郵件一事。

川普沒有回答有關問題，只是搖頭皺眉；之後，桑德斯表示，不允許記者進入晚宴現場；但在攝影記者表示，如果沒有編輯人員在場，他們就不會報導晚宴後，一名平面媒體記者和電台記者獲准進入。

據來自河內的消息指出，白宮對「川金會」遭記者蓄意提到柯恩在國會作證之事感到憤怒。

白宮團隊認為，總統正試圖解決最重要的國家安全危機之一 ，甚至世界所面臨的挑戰時，卻遭新聞媒體談論一個被認為是騙子和重罪犯的問題。

川普白宮川金會
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