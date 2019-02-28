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川金二會大驚奇 提前結束、取消簽約

2019-02-28 20:03世界日報 記者張加／華盛頓報導

美國總統川普（左）在河內與北韓領導人金正恩舉行一對一會談。（歐新社）
美國總統川普（左）在河內與北韓領導人金正恩舉行一對一會談。（歐新社）
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川普總統和北韓領導人金正恩舉行高峰會第二天，最新消息指出，雙方工作午餐取消，協定簽署儀式也告吹，川普在高峰會後並提前舉行記者會說明。

兩人原訂28日簽署共同協定；川普28日曾說，速度不重要，對北韓去核化「不急」，但希望北韓不再核試與試射飛彈。

雙方當日舉行擴大會議前，川金短暫接受提問，金正恩透過翻譯向川普說，歡迎美方到平壤設辦事處；記者詢問金正恩是否準備去核化，金正恩則回說，若沒有意願，他現在不會在此。另一名記者追問金正恩，是否願意採取具體步驟去核，金正恩回應，這就是雙方正要談論的事。而川金稍早舉行一對一談話前也短暫向媒體發言，金正恩表示，他保證會盡最大努力，讓今天最終能獲良好成果。

川普則說，他從一開始就說了「速度對我而言並不重要」，很感謝金正恩沒有核試與試射飛彈；川普說，兩人前一天的討論良好，而他不急（指北韓去核化），只是不希望北韓核試與試射飛彈。

川普並說，相信這些年兩人會經常見面，即使達成協定後，也是一樣；他認為重要的是雙方關係強勁，當關係良好，就會有很多好事發生。

媒體詢問關於北韓去核化，川普至少說了四次「不急」，並重申速度並不重要，重要的是雙方達成好的協定。

美不再要求北韓提供核武清單

川金二會期間，全國廣播公司（NBC）27日引述美方現任及卸任高層官員說法報導，指美國的談判代表不再要求北韓同意公布其核武與彈道飛彈計畫的完整清單，這是川普與金正恩本周談話的一部分內容；捨棄這重要部分，顯示北韓無意完全去核化。

根據報導，美方官員們指出，在「川金二會」前雙方官員先行談判，主要關注北韓寧邊核子反應爐；美國著名核武專家赫克（Siegfried Hecker）曾說，寧邊是北韓核計畫的核心，若能關閉，可說是北韓在實現去核化方面能採取的最重要舉措。報導指川普政府希望北韓對寧邊核子反應爐做重大讓步，北韓則盼減輕制裁，美官員建議川普不要在現階段談判便採取此舉措。

繼去年6月在新加坡第一次「川金會」後，川金於本月27、28日在越南河內再度峰會；兩人27日已一對一談話，並共進社交晚餐，28日再度一對一談話，進行擴大雙邊會議，接著共進工作午餐，出席簽署共同協定的儀式，未料生變提早結束。

北韓川普金正恩川金二次峰會
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