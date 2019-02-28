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專題／川金二會取消簽署協定 川普開記者會接受提問

川普和金正恩晚宴心情好 居然要媒體這麼做

2019-02-28 14:14世界日報 編譯中心╱綜合27日電

來源：YouTube

美國總統川普北韓領導人金正恩27日在越南首都河內舉行第二次高峰會，並選在河內的老牌「索菲特傳奇大都市酒店」共進晚餐，白宮特別公布晚宴菜單包含了韓式泡菜。看到現場眾多媒體搶拍川金用餐畫面，心情相當好的川普還開玩笑地拜託攝影把他和金正恩「拍帥一點」！

綜合媒體報導，川普和金正恩去年6月在新加坡召開歷史性高峰會後，這回在河內再度會面，兩人在歷史悠久的大都會酒店（Metropole Hotel）握手和簡短交談後，展開氣氛融洽的「社交晚宴」。這場晚宴除了提供媒體拍照機會，也將延續川普此行的外交使命，即說服北韓放棄核武。

根據白宮公布的菜單，考量雙方飲食文化差異，這場晚宴融合了美式及韓式經典佳餚。

用餐前拍照時，川普看著眾媒體搶拍川金並肩而坐的畫面，還嘻嘻哈哈開玩笑說，「沒什麼比享用一頓美好的私人晚餐更棒了！」更拜託大家把他跟金正恩「拍帥一點」，「我們明天還有得忙了，我們有特殊的交情。」

川普在晚宴後推文大讚：「與金正恩相見甚歡，共進了一場很棒的晚餐。」出席晚宴的官員包括美國國務卿龐培歐和北韓勞動黨副委員長金英哲。

美國總統川普和北韓領導人金正恩27日在越南首都河內舉行第二次高峰會，並選在河內的...
美國總統川普和北韓領導人金正恩27日在越南首都河內舉行第二次高峰會，並選在河內的老牌「索菲特傳奇大都市酒店」共進晚餐，白宮特別公布晚宴菜單包含了韓式泡菜。 美聯社
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