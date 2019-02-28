川普和金正恩晚宴心情好 居然要媒體這麼做

2019-02-28 14:14 世界日報 編譯中心╱綜合27日電



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美國總統川普和北韓領導人金正恩27日在越南首都河內舉行第二次高峰會，並選在河內的老牌「索菲特傳奇大都市酒店」共進晚餐，白宮特別公布晚宴菜單包含了韓式泡菜。看到現場眾多媒體搶拍川金用餐畫面，心情相當好的川普還開玩笑地拜託攝影把他和金正恩「拍帥一點」！

綜合媒體報導，川普和金正恩去年6月在新加坡召開歷史性高峰會後，這回在河內再度會面，兩人在歷史悠久的大都會酒店（Metropole Hotel）握手和簡短交談後，展開氣氛融洽的「社交晚宴」。這場晚宴除了提供媒體拍照機會，也將延續川普此行的外交使命，即說服北韓放棄核武。

根據白宮公布的菜單，考量雙方飲食文化差異，這場晚宴融合了美式及韓式經典佳餚。

用餐前拍照時，川普看著眾媒體搶拍川金並肩而坐的畫面，還嘻嘻哈哈開玩笑說，「沒什麼比享用一頓美好的私人晚餐更棒了！」更拜託大家把他跟金正恩「拍帥一點」，「我們明天還有得忙了，我們有特殊的交情。」