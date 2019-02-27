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一對一會談20分鐘…川金二會協議有譜

2019-02-27 23:55聯合報 編譯莊蕙嘉、華盛頓記者張加／綜合報導

北韓領導人金正恩（左）和美國總統川普（右）廿七日在河內出席晚宴，兩人笑容滿面地交...
北韓領導人金正恩（左）和美國總統川普（右）廿七日在河內出席晚宴，兩人笑容滿面地交談。 （法新社）
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鎮美國總統川普北韓領導人金正恩廿七日晚間舉行「川金二會」首場會談，兩人一對一單獨會談約廿分鐘，接著出席晚宴。韓聯社報導，北韓可能在川金二會中同意拆除寧邊核設施，交換美方放寬部分制裁。另外，雙方也可能決定互設辦事處，以及同意簽署和平宣言，象徵性正式結束韓戰。

川普和金正恩廿七日晚間約六時半抵達河內大都會酒店，兩人笑容滿面握手持續數秒，在新加坡首次川金會後八個多月再見，彼此禮貌性寒暄。接著兩人進行約廿分鐘的一對一會談，並出席一小時半的晚宴。

川普：峰會「會非常成功」

在掛滿美國與北韓國旗的會場，川普表示，這場峰會「會非常成功」。金正恩則說，等到川金二會需要不少耐心，但「肯定峰會將有讓所有人都歡迎的成果，我將盡最大努力達成。」

川普還說，自己和金正恩「有特殊的交情」。 金正恩表示，和川普的談話「很有意思」。川普被問到是否正式宣布韓戰結束時則回答「我們再看看」。

晚餐與會人士包括美國國務卿龐培歐、白宮代理幕僚長穆瓦尼，北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲、北韓外交部長李容浩，以及雙方翻譯人員。

韓聯社報導，平壤方面可能在峰會中同意拆除寧邊核設施，停止製造核武材料。作為交換條件，華府則同意放寬部分制裁，讓北韓經濟可喘口氣。

南韓總統外交政策特別顧問文正仁指出，如果北壤同意永久拆除寧邊核設施，或可滿足美方「解除部分制裁」的條件，因為這是北韓邁向不可逆去核的第一步，但若要交換全面解除制裁就很困難。

美方也可能同意增加對北韓人道援助，並放寬美國民眾赴北韓限制。

互設辦事處 有望納宣言

川金二會的河內宣言也可能納入美國與北韓互設聯絡辦事處，這是雙邊關係邁向正常化的起步。

可能同意簽署和平條約

美國新聞網站Vox報導，川金二會也可能同意簽署和平條約，象徵性結束一九五○年至一九五三年的韓戰，當時參戰方僅簽署停戰協定，且南韓方面並未簽字。川金兩人可能同意啟動和平條約的多邊協商，取代停戰協定。另外，北韓也可能同意交還更多韓戰期間死於北韓的美軍遺骸。

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