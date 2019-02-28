川金二會 北韓去核開步走

2019-02-28 02:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩27日晚間舉行「川金二會」首場會談，兩人一對一單獨會談約20分鐘，接著出席晚宴。韓媒報導，北韓可能同意拆除寧邊核設施，交換美方放寬部分制裁，雙方也可能決定互設辦事處，並同意簽署和平宣言，象徵性正式結束韓戰。

川普和金正恩於27日晚間約6時半抵達河內大都會飯店，兩人笑容滿面握手寒暄持續數秒，在新加坡首次川金會後八個多月再見。

川普在會場表示，這場峰會「將非常成功」。金正恩則說，等到川金二會需要不少耐心，但「肯定將有讓所有人都歡迎的成果，我將盡最大努力達成。」

川普還說，自己和金正恩「有特殊交情」。金正恩表示，和川普的談話「很有意思」。川普被問到是否正式宣布韓戰結束時則回答：「我們再看看」。

韓聯社報導，平壤方面可能在峰會中同意拆除寧邊核設施，停止製造核武材料；華府則可能同意放寬部分制裁，讓北韓經濟可以喘口氣。

南韓總統外交政策特別顧問文正仁指出，如果北壤同意永久拆除寧邊核設施，或可滿足美方「解除部分制裁」的條件，因為這是北韓邁向不可逆去核的第一步，但若要交換全面解除制裁就很困難。

川金二會後美國與北韓也可能互設聯絡辦事處，代表雙邊關係邁向正常化的起步。美國新聞網站Vox報導，川金二會也可能同意簽署和平條約，象徵性結束韓戰，當時參戰方僅簽署停戰協定，且南韓並未簽字。川金兩人可能同意啟動和平條約的多邊協商，取代停戰協定。

就在川普於河內處理全球最重大安全議題的同時，美國眾議院26日通過決議，推翻川普在南部邊境築牆的國家緊急狀態。

而川普前私人律師柯恩要在國會作證，通俄門報告也將公布，CNN指出，這些都可能會擾亂或減損川普為川金二會所做的努力，甚至使川普為了對外宣稱勝利，讓步太多，獲得的回報太少。