親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會今登場
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／體重55公斤45年不變 揭美魔女凍齡秘方

因緣到了！王金平3月7日宣布參選總統

與北韓談判、罷黜委國總統 川普掌握外交新方向

2019-02-27 18:06世界日報 記者顏伶如／綜合報導

AFP：與北韓談判、罷黜委國總統、自敘利亞撤軍，川普在外交政策找到新方向。 法新...
AFP：與北韓談判、罷黜委國總統、自敘利亞撤軍，川普在外交政策找到新方向。 法新社
分享
在國際舞台上，川普總統的外交政策似乎找到了新方向，從最近一連串動作可以看出端倪，包括與行事神秘的北韓領導人金正恩談判、企圖罷黜委內瑞拉總統馬杜洛，以及敘利亞撤軍計畫等。

法新社報導分析，川普上台迄今兩年以來，對於涉外事務的處理已出現巧妙的轉變，以往頻頻抱怨情治單位掌控的「深層政府」總是讓他覺得礙手礙腳，但現在任期過半之後，川普則對外交政策擁有越來越多的主導權。

這次在越南的第二次美朝峰會，是去年兩人寫下歷史紀錄的「川金會」延續；對於二次碰面，川普顯然是比較積極的一方，他也多次強調與金正恩見面之後建立非常友好的關係。

數十年來，美朝雙邊關係陷入緩慢發展，外交對話進展有限。川普一上台卻突破傳統外交模式，直接採取主帥親自協商；不過，國際觀察家指出，北韓的核武計畫到現在仍然不動如山。

對於敘利亞問題方面，川普也堅持撤軍計畫，雖然此舉遭到建制派人士反對，連國防部長也因此辭職。

川普想把委內瑞拉左派總統馬杜洛推翻的盤算，難得的獲得拉丁美洲國家與歐洲強權的支持。

馬杜洛執政期間，委國經濟大崩盤，數以百萬計民眾流離失所。

曾在六任國務卿手下負責中東談判問題的資身外交專家米勒分析，川普上台的頭兩年可以說是政治、外交都一團亂，如今川普則找到降低北韓核子威脅的更好方式，對於美國究竟要在阿富汗、敘利亞及利比亞等地的衝突情勢當中扮演何種角色，也有了更清晰的觀點。

不過，在一些重大國際議題上，川普仍處於孤立狀態，包括對伊朗祭出片面制裁、擴大歐巴馬任內去核協議的呼籲，都遭歐洲盟邦拒絕。

川普北韓敘利亞
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

金正恩出訪讓北韓民眾失眠 婦女說「我想他」

2019-02-27 17:22

青瓦台：韓總統文在寅可能考慮在川金二會後訪美

2019-02-26 17:29

川金晚宴飯店大有來頭 無數名人下榻、還有神秘防空洞

2019-02-27 17:11

影／元首二次峰會前 川普、金正恩各有行程

2019-02-27 17:16

金正恩駕到先給白宮記者下馬威 酒店媒體中心遭停用

2019-02-27 18:04

川金二會 金正恩變得更老練 要北韓棄核武更難

2019-02-27 18:02

不搭飛機選火車 金正恩背後的考量是面子問題？

2019-02-27 17:47

金正恩貼身保鑣 「防彈安全團」越南再現

2019-02-27 15:03

國際制裁未奏效？北韓民生改善、電力普及

2019-02-27 14:55

獻花歡迎金正恩 越南19歲校花超吸睛

2019-02-27 14:24

向金正恩獻花 19歲女大生最想當中文翻譯

2019-02-27 14:21

「川金會河內」首日背景：在越戰轟炸的百年酒店開會

2019-02-27 14:20

川金會 越南送大禮 波音獲157億美元訂單

2019-02-27 14:15

金正恩專列 在丹東換中國火車頭？中證實「交通保障」

2019-02-27 14:01

北韓去核？專家：魔鬼藏在細節裡

2019-02-27 13:10

川金會╱川普不按牌理出牌 專家：策略奏效

2019-02-27 13:09

民主黨議員籲正式結束韓戰 川普反嗆

2019-02-27 13:07

川金二會╱遮掩國內困局 川普大讓步？

2019-02-27 13:05

火車載著4500公里長征 金正恩賓士專車也運到越南

2019-02-27 12:14

金正恩南寧下車劃火柴抽菸 妹妹金與正在旁捧煙灰缸

2019-02-27 12:08

直播╱川金二會現場 27日下午3點最精闢分析在這裡

2019-02-27 12:00

川普今早推文喊話金正恩：北韓去核將像越南一樣繁榮

2019-02-27 11:50

民主黨議員呼籲正式結束韓戰 川普：歐巴馬為何不做？

2019-02-27 11:39

「川金二會」河內登場！越南東道主有什麼好賺？

2019-02-27 11:23

有ㄙㄟ抖！川普新髮型亮相 網友熱議瘋傳

2019-02-27 11:18

穿越中國抵河內 一路恩怨情仇 金小胖五味雜陳

2019-02-27 11:00

川金二會前 陸船私運9萬瓶伏特加至北韓被扣押

2019-02-27 10:34

川金二會 中國是雙方甩不掉的場邊人

2019-02-27 10:16

金正恩經改獨樹一幟 無意模仿中國或越南

2019-02-27 10:14

川普處理北韓危機不按牌理出牌 愈來愈多專家佩服

2019-02-27 09:21

川金二會成敗基準：北韓是否以不可逆方式廢寧邊核中心

2019-02-27 09:17

川金二會今登場！首日行程表出爐

2019-02-27 08:11

川金二會...行程劇本拍板

2019-02-27 02:02

情蒐、遊說… 日籲美方堅守制裁北韓立場

2019-02-27 00:36

川金各打算盤… 美聚焦去核細節 北韓爭取放寬制裁

2019-02-27 00:30

峰會諜對諜？川金搞神祕

2019-02-27 00:17

川金河內二會 料將過招5回合

2019-02-27 00:03

川金晚宴 「北韓伊凡卡」是座上賓

2019-02-26 23:01

川普抵達越南河內 川金二會即將登場

2019-02-26 22:05
看更多

熱門文章

暖媽帶寶寶搭飛機 登機送200份耳塞禮物包說抱歉

2019-02-27 10:45

巴基斯坦軍方：擊落印度2戰機 活捉1飛行員

2019-02-27 14:59

日本漫畫家公開真面目 網友暴動：本人也太美！

2019-02-26 20:40

獻花歡迎金正恩 越南19歲校花超吸睛

2019-02-27 14:24

19歲女大生閃婚62歲阿公 親友疏遠路人罵「戀童癖」

2019-02-26 21:23

川金晚宴 「北韓伊凡卡」是座上賓

2019-02-26 23:01

川普處理北韓危機不按牌理出牌 愈來愈多專家佩服

2019-02-27 09:21

金正恩南寧下車劃火柴抽菸 妹妹金與正在旁捧煙灰缸

2019-02-27 12:08

全球最小男嬰平安出院 出生僅268公克

2019-02-26 19:49

美鐵200人脫困！從俄州開往洛杉磯途中 受困雪地逾40小時

2019-02-27 08:41

白宮前官員：川普辦好三件事 連任「非常難打敗」

2019-02-26 20:32

載了200人的美鐵列車 受困雪地超過36小時

2019-02-27 00:15

華為批間諜指控毫無證據 美官員反嗆：玩兩面手法騙人

2019-02-26 23:33

穿越中國抵河內 一路恩怨情仇 金小胖五味雜陳

2019-02-27 11:00

南韓一架F-16戰機墜海 2名駕駛彈射逃生獲救

2019-02-27 12:17

北京再受挫 英特爾與中國晶片商5G合作案喊卡

2019-02-26 20:19

美眾院決議 撤銷川普宣布的國家緊急狀態

2019-02-27 08:20

火車載著4500公里長征 金正恩賓士專車也運到越南

2019-02-27 12:14

峰會諜對諜？川金搞神祕

2019-02-27 00:17

有ㄙㄟ抖！川普新髮型亮相 網友熱議瘋傳

2019-02-27 11:18

金正恩廣西南寧下車一小時 舊愛玄松月隨行

2019-02-26 19:26

胖老鼠卡人孔蓋 勞動九人救援

2019-02-27 13:51

梅伊不排除無協議脫歐 英媒爆15名大臣要走人

2019-02-26 22:23

英特爾、紫光合作喊卡

2019-02-27 01:54

川普今早推文喊話金正恩：北韓去核將像越南一樣繁榮

2019-02-27 11:50

印巴互稱擊落對方戰機 傳德里關閉空域部分航班受影響

2019-02-27 16:18

這張女王照做了郵票照片近20年 當年她才25歲

2019-02-27 09:19

小狗偷吃雞肉串 竹籤插入心臟差點送命

2019-02-27 15:22

金正恩專列 在丹東換中國火車頭？中證實「交通保障」

2019-02-27 14:01

向金正恩獻花 19歲女大生最想當中文翻譯

2019-02-27 14:21

私運9萬瓶俄製伏特加至北韓 陸船在荷蘭遭扣押

2019-02-26 22:59

印度戰機 空襲巴基斯坦恐怖組織

2019-02-27 00:14

長住飯店比養老院便宜 美男退休計畫被推爆

2019-02-27 17:02

羅傑斯：陸企破產 恐成全球債務危機導火線

2019-02-27 17:12

衝突加劇！巴基斯坦：印軍迫擊砲擊中民宅 炸死6平民

2019-02-27 16:36

美銀集團 去「美林」字眼

2019-02-27 01:55

白宮前官員：若彭博出來選 川普會「暗自擔心」

2019-02-26 22:29

中美貿易協議近了？川普：將與習舉行「簽字峰會」

2019-02-27 00:20

G20防恐 JR西日本擬對新幹線、機場快車行李安檢

2019-02-27 05:56

川金二會今登場！首日行程表出爐

2019-02-27 08:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top