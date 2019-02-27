與北韓談判、罷黜委國總統 川普掌握外交新方向

2019-02-27 18:06 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



AFP：與北韓談判、罷黜委國總統、自敘利亞撤軍，川普在外交政策找到新方向。 法新社 分享 facebook 在國際舞台上，川普總統的外交政策似乎找到了新方向，從最近一連串動作可以看出端倪，包括與行事神秘的北韓領導人金正恩談判、企圖罷黜委內瑞拉總統馬杜洛，以及敘利亞撤軍計畫等。

法新社報導分析，川普上台迄今兩年以來，對於涉外事務的處理已出現巧妙的轉變，以往頻頻抱怨情治單位掌控的「深層政府」總是讓他覺得礙手礙腳，但現在任期過半之後，川普則對外交政策擁有越來越多的主導權。

這次在越南的第二次美朝峰會，是去年兩人寫下歷史紀錄的「川金會」延續；對於二次碰面，川普顯然是比較積極的一方，他也多次強調與金正恩見面之後建立非常友好的關係。

數十年來，美朝雙邊關係陷入緩慢發展，外交對話進展有限。川普一上台卻突破傳統外交模式，直接採取主帥親自協商；不過，國際觀察家指出，北韓的核武計畫到現在仍然不動如山。

對於敘利亞問題方面，川普也堅持撤軍計畫，雖然此舉遭到建制派人士反對，連國防部長也因此辭職。

川普想把委內瑞拉左派總統馬杜洛推翻的盤算，難得的獲得拉丁美洲國家與歐洲強權的支持。

馬杜洛執政期間，委國經濟大崩盤，數以百萬計民眾流離失所。

曾在六任國務卿手下負責中東談判問題的資身外交專家米勒分析，川普上台的頭兩年可以說是政治、外交都一團亂，如今川普則找到降低北韓核子威脅的更好方式，對於美國究竟要在阿富汗、敘利亞及利比亞等地的衝突情勢當中扮演何種角色，也有了更清晰的觀點。

不過，在一些重大國際議題上，川普仍處於孤立狀態，包括對伊朗祭出片面制裁、擴大歐巴馬任內去核協議的呼籲，都遭歐洲盟邦拒絕。