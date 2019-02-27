金正恩駕到先給白宮記者下馬威 酒店媒體中心遭停用

2019-02-27 18:04 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



白宮記者團突被趕出金正恩下榻酒店的媒體中心。 法新社 分享 facebook

川普總統座機還沒抵達越南，北韓領導人金正恩已先給白宮記者團下馬威；白宮原本為採訪這次「川金會」的記者團，在河內市中心區的頂級飯店梅利亞酒店(Melia)成立新聞中心，但26日金正恩大駕光臨後，舞台、攝影機、座位與美國國旗等早已布置妥當的白宮媒體中心，臨時被迫停用。

金正恩此行搭乘裝甲火車從北韓一路南下，旅程共計3000哩，下了火車之後再乘車約100哩，終於抵達梅利亞酒店。

在這位重量級貴賓抵達之前數小時，酒店周圍道路便開始交通管制，金正恩車隊接近時，酒店更是全面封鎖，就連電梯也暫停運作；受到封鎖影響，當時在酒店外的白宮記者不但無法回到飯店，還被要求不能拿手機拍攝金正恩抵達酒店的影片或照片。

根據彭博新聞記者瑪格莉特‧塔爾列夫(Margaret Talev)描述，當時正在酒店大廳的媒體記者都被推著往後退，百葉窗紛紛被拉下，紅地毯則從大廳一路鋪到門口。

為了成立媒體中心，白宮派出先遣人員到梅利亞酒店，成立了方便電視記者24小時連線的各種設施，就連美國國旗也都掛好了。耗資成千上萬美元經費設立的這座媒體中心，到頭來卻根本無法用到。白宮對於媒體中心被臨時停用的消息不願發表評論。

住在梅利亞酒店的美國記者雖然可以繼續以客人身份留在飯店，但金正恩抵達之後，飯店安檢層級升高，所有人員進出飯店都一度受到控制。