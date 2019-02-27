親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會今登場
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／體重55公斤45年不變 揭美魔女凍齡秘方

因緣到了！王金平3月7日宣布參選總統

金正恩駕到先給白宮記者下馬威 酒店媒體中心遭停用

2019-02-27 18:04世界日報 記者顏伶如／綜合報導

白宮記者團突被趕出金正恩下榻酒店的媒體中心。 法新社
白宮記者團突被趕出金正恩下榻酒店的媒體中心。 法新社
分享

川普總統座機還沒抵達越南，北韓領導人金正恩已先給白宮記者團下馬威；白宮原本為採訪這次「川金會」的記者團，在河內市中心區的頂級飯店梅利亞酒店(Melia)成立新聞中心，但26日金正恩大駕光臨後，舞台、攝影機、座位與美國國旗等早已布置妥當的白宮媒體中心，臨時被迫停用。

金正恩此行搭乘裝甲火車從北韓一路南下，旅程共計3000哩，下了火車之後再乘車約100哩，終於抵達梅利亞酒店。

在這位重量級貴賓抵達之前數小時，酒店周圍道路便開始交通管制，金正恩車隊接近時，酒店更是全面封鎖，就連電梯也暫停運作；受到封鎖影響，當時在酒店外的白宮記者不但無法回到飯店，還被要求不能拿手機拍攝金正恩抵達酒店的影片或照片。

根據彭博新聞記者瑪格莉特‧塔爾列夫(Margaret Talev)描述，當時正在酒店大廳的媒體記者都被推著往後退，百葉窗紛紛被拉下，紅地毯則從大廳一路鋪到門口。

為了成立媒體中心，白宮派出先遣人員到梅利亞酒店，成立了方便電視記者24小時連線的各種設施，就連美國國旗也都掛好了。耗資成千上萬美元經費設立的這座媒體中心，到頭來卻根本無法用到。白宮對於媒體中心被臨時停用的消息不願發表評論。

住在梅利亞酒店的美國記者雖然可以繼續以客人身份留在飯店，但金正恩抵達之後，飯店安檢層級升高，所有人員進出飯店都一度受到控制。

金正恩白宮北韓
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

金正恩出訪讓北韓民眾失眠 婦女說「我想他」

2019-02-27 17:22

青瓦台：韓總統文在寅可能考慮在川金二會後訪美

2019-02-26 17:29

川金晚宴飯店大有來頭 無數名人下榻、還有神秘防空洞

2019-02-27 17:11

影／元首二次峰會前 川普、金正恩各有行程

2019-02-27 17:16

與北韓談判、罷黜委國總統 川普掌握外交新方向

2019-02-27 18:06

川金二會 金正恩變得更老練 要北韓棄核武更難

2019-02-27 18:02

不搭飛機選火車 金正恩背後的考量是面子問題？

2019-02-27 17:47

金正恩貼身保鑣 「防彈安全團」越南再現

2019-02-27 15:03

國際制裁未奏效？北韓民生改善、電力普及

2019-02-27 14:55

獻花歡迎金正恩 越南19歲校花超吸睛

2019-02-27 14:24

向金正恩獻花 19歲女大生最想當中文翻譯

2019-02-27 14:21

「川金會河內」首日背景：在越戰轟炸的百年酒店開會

2019-02-27 14:20

川金會 越南送大禮 波音獲157億美元訂單

2019-02-27 14:15

金正恩專列 在丹東換中國火車頭？中證實「交通保障」

2019-02-27 14:01

北韓去核？專家：魔鬼藏在細節裡

2019-02-27 13:10

川金會╱川普不按牌理出牌 專家：策略奏效

2019-02-27 13:09

民主黨議員籲正式結束韓戰 川普反嗆

2019-02-27 13:07

川金二會╱遮掩國內困局 川普大讓步？

2019-02-27 13:05

火車載著4500公里長征 金正恩賓士專車也運到越南

2019-02-27 12:14

金正恩南寧下車劃火柴抽菸 妹妹金與正在旁捧煙灰缸

2019-02-27 12:08

直播╱川金二會現場 27日下午3點最精闢分析在這裡

2019-02-27 12:00

川普今早推文喊話金正恩：北韓去核將像越南一樣繁榮

2019-02-27 11:50

民主黨議員呼籲正式結束韓戰 川普：歐巴馬為何不做？

2019-02-27 11:39

「川金二會」河內登場！越南東道主有什麼好賺？

2019-02-27 11:23

有ㄙㄟ抖！川普新髮型亮相 網友熱議瘋傳

2019-02-27 11:18

穿越中國抵河內 一路恩怨情仇 金小胖五味雜陳

2019-02-27 11:00

川金二會前 陸船私運9萬瓶伏特加至北韓被扣押

2019-02-27 10:34

川金二會 中國是雙方甩不掉的場邊人

2019-02-27 10:16

金正恩經改獨樹一幟 無意模仿中國或越南

2019-02-27 10:14

川普處理北韓危機不按牌理出牌 愈來愈多專家佩服

2019-02-27 09:21

川金二會成敗基準：北韓是否以不可逆方式廢寧邊核中心

2019-02-27 09:17

川金二會今登場！首日行程表出爐

2019-02-27 08:11

川金二會...行程劇本拍板

2019-02-27 02:02

情蒐、遊說… 日籲美方堅守制裁北韓立場

2019-02-27 00:36

川金各打算盤… 美聚焦去核細節 北韓爭取放寬制裁

2019-02-27 00:30

峰會諜對諜？川金搞神祕

2019-02-27 00:17

川金河內二會 料將過招5回合

2019-02-27 00:03

川金晚宴 「北韓伊凡卡」是座上賓

2019-02-26 23:01

川普抵達越南河內 川金二會即將登場

2019-02-26 22:05
看更多

熱門文章

暖媽帶寶寶搭飛機 登機送200份耳塞禮物包說抱歉

2019-02-27 10:45

巴基斯坦軍方：擊落印度2戰機 活捉1飛行員

2019-02-27 14:59

日本漫畫家公開真面目 網友暴動：本人也太美！

2019-02-26 20:40

獻花歡迎金正恩 越南19歲校花超吸睛

2019-02-27 14:24

19歲女大生閃婚62歲阿公 親友疏遠路人罵「戀童癖」

2019-02-26 21:23

川金晚宴 「北韓伊凡卡」是座上賓

2019-02-26 23:01

川普處理北韓危機不按牌理出牌 愈來愈多專家佩服

2019-02-27 09:21

金正恩南寧下車劃火柴抽菸 妹妹金與正在旁捧煙灰缸

2019-02-27 12:08

全球最小男嬰平安出院 出生僅268公克

2019-02-26 19:49

美鐵200人脫困！從俄州開往洛杉磯途中 受困雪地逾40小時

2019-02-27 08:41

白宮前官員：川普辦好三件事 連任「非常難打敗」

2019-02-26 20:32

載了200人的美鐵列車 受困雪地超過36小時

2019-02-27 00:15

華為批間諜指控毫無證據 美官員反嗆：玩兩面手法騙人

2019-02-26 23:33

穿越中國抵河內 一路恩怨情仇 金小胖五味雜陳

2019-02-27 11:00

南韓一架F-16戰機墜海 2名駕駛彈射逃生獲救

2019-02-27 12:17

北京再受挫 英特爾與中國晶片商5G合作案喊卡

2019-02-26 20:19

美眾院決議 撤銷川普宣布的國家緊急狀態

2019-02-27 08:20

火車載著4500公里長征 金正恩賓士專車也運到越南

2019-02-27 12:14

峰會諜對諜？川金搞神祕

2019-02-27 00:17

有ㄙㄟ抖！川普新髮型亮相 網友熱議瘋傳

2019-02-27 11:18

金正恩廣西南寧下車一小時 舊愛玄松月隨行

2019-02-26 19:26

胖老鼠卡人孔蓋 勞動九人救援

2019-02-27 13:51

梅伊不排除無協議脫歐 英媒爆15名大臣要走人

2019-02-26 22:23

英特爾、紫光合作喊卡

2019-02-27 01:54

川普今早推文喊話金正恩：北韓去核將像越南一樣繁榮

2019-02-27 11:50

印巴互稱擊落對方戰機 傳德里關閉空域部分航班受影響

2019-02-27 16:18

這張女王照做了郵票照片近20年 當年她才25歲

2019-02-27 09:19

小狗偷吃雞肉串 竹籤插入心臟差點送命

2019-02-27 15:22

金正恩專列 在丹東換中國火車頭？中證實「交通保障」

2019-02-27 14:01

向金正恩獻花 19歲女大生最想當中文翻譯

2019-02-27 14:21

私運9萬瓶俄製伏特加至北韓 陸船在荷蘭遭扣押

2019-02-26 22:59

印度戰機 空襲巴基斯坦恐怖組織

2019-02-27 00:14

長住飯店比養老院便宜 美男退休計畫被推爆

2019-02-27 17:02

羅傑斯：陸企破產 恐成全球債務危機導火線

2019-02-27 17:12

衝突加劇！巴基斯坦：印軍迫擊砲擊中民宅 炸死6平民

2019-02-27 16:36

美銀集團 去「美林」字眼

2019-02-27 01:55

白宮前官員：若彭博出來選 川普會「暗自擔心」

2019-02-26 22:29

中美貿易協議近了？川普：將與習舉行「簽字峰會」

2019-02-27 00:20

G20防恐 JR西日本擬對新幹線、機場快車行李安檢

2019-02-27 05:56

川金二會今登場！首日行程表出爐

2019-02-27 08:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top