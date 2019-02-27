川金二會 金正恩變得更老練 要北韓棄核武更難

2019-02-27 18:02 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



WSJ分析：第二次川金會川普面對更老練的談判對手。 美聯社 分享 facebook 第二次川金會，川普將面對談判經驗更豐富、自信心更高的北韓領導人金正恩；長期觀察這位年輕獨裁者的人士指出，金正恩已更懂得槓桿原理、再加上北韓核計畫至今完好無缺，美國想說服金正恩放棄核武，已更加困難。

曾在第一次川金會前提出讓步的金正恩，在新年演講中提議再次與川普見面，但警告說，如果美國「堅持制裁」，他將走向「新道路」 。

觀察家認為，金的「新道路」，從結束對話到發射更多導彈試驗，都有可能。

金正恩上台執政頭幾年形同隱居，現在則透過與中國、南韓、美國舉行峰會，活躍。媒體報導，北韓仍在處理核原料，這表示即使談判失敗，北韓仍可繼續製造核武。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）韓國專家卜鍾（Jung Pak）表示，「金正恩對自己有能力控制大局充滿信心。他處於有利地位的這種看法，對會談來說，可不是什麼好兆頭。」

曾參與北韓棄核六方會談的前南韓談判代表魏聖洛(Wi Sung-lac)指出，金正恩的談判策略是：「直接與川普打交道，牽制川普幕僚。」

北韓在首次川金會後續會議上斥責國務卿龐培歐（Mike Pompeo），說他態度跟幫派沒兩樣，取消後來的紐約會議。一直到今年要舉行第二次川普會，雙邊工作會談層級才再次提升。

魏聖洛表示，「金正恩已得出結論，較低級別對話只是浪費時間，要談就和川普談。」

韓國前外交部次金成漢（Kim Sung-han）表示，金正恩的戰略可稱為「自我導向無核化」；金正恩選擇拆除的核設施，通常價值不明，例如2018年拆除的豐溪里（Punggye-ri）核試驗場。但這種象徵動作顯示了進展，北韓也得以避免面對全面無核化框架、移交核庫存或允許檢查。

30多歲的金正恩在2011年父親去世後上台，為鞏固權力殺死家人、加速發展核武計劃。 2017年他先讓川普陷入核僵局，緊接著川金會於去年6月新加坡首次舉行。對金正恩來說，川金會正是重新調整與美國關係的重要機會，也有助於確保他祖父所建立的政權長存。