不搭飛機選火車 金正恩背後的考量是面子問題？

2019-02-27 17:47 聯合新聞網 綜合報導



金正恩搭火車的原因背後所蘊含的政治考量，除了想向祖父看齊外，更令他在意的其實是面子問題。路透資料照 分享 facebook

北韓領導人金正恩與美國總統川普在越南進行峰會，金正恩不搭飛機，特別花3天時間從平壤乘坐非高速的裝甲列車經中國赴越南首都河內。外媒分析，金正恩搭火車的原因背後所蘊含的政治考量，除了想向祖父看齊外，更令他在意的其實是面子問題。

據《紐約時報》報導，去年6月金正恩和川普在新加坡進行首次川金會晤時，因自家的蘇聯製伊留申-62型機齡老舊且缺乏零件，向中國借中國國際航空（Air China）波音747飛機前往。尷尬的是，在金正恩下機時，機上的中國國旗透過畫面被放送至全世界，讓他顏面無光。因此，這次改乘火車顯示金正恩不想再搭向中國借來的飛機，但外界仍發現金正恩所乘坐的專列，疑在中國更換火車頭，中國表示此為替金正恩專列提供「交通保障」。

此外，專家分析，金正恩乘坐列車訪越南是為向他祖父、北韓國父金日成看齊。因為過去祖父金日成1958年11月首度出訪越南前，同樣是先到中國，再搭乘由中國提供的專機轉進越南。

據悉，金正恩的專列時速甚至不到95公里。從進入中國東北的丹東後，沿途可看到武漢、長沙的城市天際線，以及中國的長江、黃河，抵達位於中越邊界、崎嶇多山的桂林。不過，越南所使用的鐵軌間距與中國不同，因此金正恩在抵達越南邊界後，最後170公里的路程必須轉為公路乘車。