國際制裁未奏效？北韓民生改善、電力普及

2019-02-27 14:55 世界日報 編譯中心╱綜合26日電



研究人員與脫北者普遍認為，北韓經濟在過去10年漸展露彈性。北韓中央集權體系向來控管人民工作、薪資、食物，如今只要商人拿錢給政府，金正恩願對公開市場睜一隻眼閉一隻眼，這也促使創業經濟發展，提供民眾更多賺錢的方法。圖為金正恩接受獻花情形。 法新社 分享 facebook

美國在2016-2017年領導全球對北韓政權實施更嚴格的經濟制裁，希望迫使北韓放棄核武。華爾街日報訪問脫北者、人權工作者、政府官員和遊客後指出，經濟制裁並未奏效，北韓經濟頗具彈性，北韓民眾逐漸適應並發展非正式的市場經濟。

脫北者和最近到北韓觀光的遊客表示，北韓米價依舊平穩，因制裁飆漲的油價也從2017年高峰大幅降低。北韓貨幣兌美元保持穩定，首都平壤建案持續進行，原本常見的外國和中國製產品如今被更多國內工廠製造的產品取代。民生也顯著改善，電力更普及，煤炭更便宜。

研究人員與脫北者普遍認為，北韓經濟在過去10年漸展露彈性。北韓中央集權體系向來控管人民工作、薪資、食物，如今只要商人拿錢給政府，金正恩願對公開市場睜一隻眼閉一隻眼，這也促使創業經濟發展，提供民眾更多賺錢的方法。

許多學者懷疑，北韓可能拿制裁前累積的外匯存底來發展經濟，資金能撐多久，沒有人知道。若制裁依舊，北韓許多重大建設恐延宕。對華府而言，北韓維持經濟穩定的時間長短將是一大關鍵。

金正恩出訪 國內警戒防亂

另外，北韓領導人金正恩前往越南出席川金二會，留守國內的國安及勞動黨官員總動員，嚴格警戒防止任何動亂發生。

住在平安北道的民眾透露，當地自本月初開始強化保安工作，「警察和秘密警察24小時輪班巡邏，任何一些小錯都會被叫去嚴厲指摘，感覺很可怕。」北韓北部的民眾也說，「如果有沒見過的陌生人，都要馬上向保安署報告。」

北韓之所以嚴格戒備，原因是近來發生數起脫北案，使平壤當局蒙羞，加上下月10日北韓將舉行最高人民會議議員選舉。

金正恩做自己 經改不模仿中、越

編譯田思怡／綜合26日電

美國總統川普在「川金二會」前對北韓領導人金正恩猛灌迷湯，推文表示北韓若放棄核武，將成為經濟大國，顯示川普對推動北韓經濟改革很有興趣，也希望北韓能向越南學習。不過專家指出，金正恩並無意模仿中國或越南的改革開放，而是要走北韓自己的經改路線，學者稱之為「去中央集權化的社會主義」。

「青年之聲」副總編輯格洛佛在「外交家」雜誌撰文指出，北韓過去20年經歷劇烈經濟轉型，如今，北韓商店裡有不同品牌的國產商品，光是泡麵就有不下十種。根據卡內基國際和平基金會，私人企業產值占北韓2016年GDP的30-50%。

北韓人民日益熟悉自由市場的經濟習性，金正恩也想收割自由市場的好處，但他還無意、甚至永遠不會模仿中國的經濟模式，更別提南韓。經濟力量的影響極大，金正恩了解，如果他放得太多，可能步上蘇聯瓦解的命運。

1990年代，北韓經歷大饑荒，中央食物配給制度瓦解，200-300萬人餓死，經濟萎縮三分之一。金正恩要避免重蹈覆轍，他知道需要市場幫忙，但不想失去政權。因此，他在收放之間求取微妙的平衡，學者稱之為「去中央集權化的社會主義」或是「缺少自由化的市場化」。

北韓緩慢的改革已改善人民的生活和政權的穩定，但北韓仍為極權國家，金正恩不想要資本主義或民主，川普也許能推他一把。