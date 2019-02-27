金正恩專列 在丹東換中國火車頭？中證實「交通保障」

2019-02-27 14:01 世界日報 中國新聞組╱北京27日電



圖為北韓官媒曾曝光金正恩專車的內裝情形。路透資料照 分享 facebook

美國總統川普與北韓領導人金正恩的二次峰會在越南登場，中國的影子無所不在。先前金的專列未路過北京，而是經由天津直奔廣州，未如先前外傳在見川普前先和習近平會面，引發諸多猜測之際，外界發現金正恩所乘坐的專列，疑在中國更換火車頭。對此，中國外交部發言人陸慷26日表示，中國為金正恩專列提供「交通保障」。

金正恩專列23日離開北韓首都平壤，展開長達4000公里長征，估計行駛60小時，大部分時間都在穿越中國。金正恩專列行駛路線保密，引發許多揣測與關注。

在26日的中國外交部例行記者會上，就有記者問到，金正恩剛剛抵達越南，有關他乘坐專列的照片顯示，是一個中國火車頭拉著專列車廂，這個火車頭與專列穿越中國邊境城市丹東時的火車頭不同。中方能否證實中國政府是否為專列過境提供協助，至少是火車前部發動機部分？

對此，外交部發言人陸慷巧妙回應稱：「我沒你觀察得這麼細。我不知道換火車頭這件事對於你對形勢的評判是不是有特別重要的意義？」

不過，他也說道：「我可以在這告訴你的是，經協商，中方為朝鮮勞動黨委員長金正恩同志乘朝方專列過境中國，赴越南出席朝美領導人第二次會晤提供了交通保障。」

對於金正恩此次非同尋常的出行安排，紐約時報報導，可以用地緣政治、北韓飛機的狀況不佳，以及歷史緣由來解釋。相較於乘坐專列曠日費時，從平壤乘飛機只要幾個小時就能抵達越南。

分析：京視為北韓完全信任中國

中國人民大學北韓問題專家成曉河指出，「（金正恩）他不想讓世界看到他嚴重依賴於中國，比如在一架中國飛機上的中國國旗前揮手，就像在新加坡機場（川金首次會晤）那樣。」

其次，報導稱，金正恩選擇這麼長途的旅行似乎是醉心於中國。他的綠皮火車將帶他途經光鮮亮麗的城市和富裕的農村，展現中國40年經濟高速增長的成果。而中方也願意為此帶給中國龐大、複雜的鐵路運營干擾作出犧牲，華盛頓史汀生中心（Stimson Center）的分析師孫雲表示，「中國將此次行程視為朝鮮完全信任中國，而且只有中國能保證他安全的標誌」。

第三，火車之旅也能呼應了金正恩的祖父、北韓已故領導人金日成當年的旅程。