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法務部修法祭重刑！ 酒駕累犯致死最重可判死刑

疑運北韓 陸運9萬瓶伏特加被扣

2019-02-27 13:12聯合晚報 編譯徐榆涵╱綜合報導

荷蘭官員26日表示，一艘中國大陸海運公司擁有的貨輪22日停靠鹿特丹港時，遭查獲船上有9萬瓶疑似要運到北韓的俄羅斯製伏特加，全數遭荷蘭當局扣押。

荷蘭海關發言人韋樂曼（Roul Velleman）表示，海關人員在中國遠洋海運公司擁有的一艘船上，發現其中一個貨櫃內有三千箱伏特加，總數約9萬瓶。

韋樂曼說，官員們決定根據外交部的提供的「風險概要資訊」檢查這個貨櫃，「結果顯示這是對的。裡面是伏特加，目的地為中國，可能要再運往北韓」。

一艘中國大陸貨輪22日停靠鹿特丹港時，遭查獲船上有9萬瓶疑似要運到北韓的俄羅斯製...
一艘中國大陸貨輪22日停靠鹿特丹港時，遭查獲船上有9萬瓶疑似要運到北韓的俄羅斯製伏特加。 歐新社
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這艘船上一個停靠點是德國漢堡，可能違反北韓制裁規定的情資即來自漢堡。

聯合國針對北韓的核武飛彈計畫實施制裁措施，其中包括禁止進口部分奢侈品。荷蘭經濟部外貿發展合作部長卡格（Sigrid Kaag）的發言人指出，制裁措施是查封這個貨櫃的原因，且由部長親自下令。

韋樂曼拒絕證實伏特加是否與北韓領導人金正恩有關。他說，「我們只能說這與北韓有關，我們90%確定，北韓為私運的最終目的地」。

金正恩正與美國總統川普在越南河內舉行為期兩天的峰會，預計他們將「向朝鮮半島完全無核化方向努力」，這起查緝案的時間點相當微妙。

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北韓核武飛彈金正恩
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